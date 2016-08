6E ET DERNIÈRE ÉTAPE : L'occasion pour un baroudeur ou un sprinteur de s'illustrer

La sixième et dernière étape du Tour de Maurice, aujourd'hui, sera l'occasion, comme chaque édition, pour le futur vainqueur de sabrer le champagne. Quoi qu'il en soit, sauf énorme défaillance, James Tennent devrait être sacré sur ce parcours relativement plat et tranquille. Ce sera peut-être l'occasion de voir un nouveau coureur s'illustrer pour la victoire d'étape. Toutefois, il se pourrait bien que la victoire revienne à un coureur régulier, à l'instar des Guillaume Gaboriaud (KFC Team), Will Smit ou encore au Réunionnais Jean-Denis Armand.

D'habitude, le dénouement du Tour de Maurice a lieu au Plaza à Rose-Hill, mais cette fois-ci, la Fédération mauricienne de Cyclisme a voulu innover en proposant, non pas un circuit (généralement effectué à Ébène), mais une véritable course en ligne, longue de 82,3 km. Le départ sera donné sur le parking de Ferney à 10h et l'arrivée est prévue devant le terrain de football de Poste-Lafayette. Les coureurs passeront notamment par la côte est, soit Vieux-Grand-Port, Bois-des-Amourettes, Grand-Sable, Quatre-Soeurs, Ernest Florent, Trou D'Eau Douce, Palmar et Belle-Mare entre autres. Cette journée devrait être relativement tranquille pour les porteurs de maillots. « Le Tour est déjà joué, cette étape devrait sans doute revenir à un bon sprinter ou à un baroudeur », a indiqué l'entraîneur national, José Achille.

Les coureurs ayant signé deux victoires d'étapes voudront certainement faire parler la poudre. Nous pensons notamment à Willie Smit et Guillaume Gaboriaud. Jean-Denis Armand pourrait lui aussi se mêler à la bagarre, lui qui avait été sacré, pour rappel, lors de l'étape inaugurale. Les coureurs réunionnais auront à coeur de faire parler la poudre pour conclure en beauté avant de s'attaquer au Tour de La Réunion, dans les cinq prochains jours.

Dimanche 28 août, Étape 6

Parking de Ferney (Départ, 10h), - TD - Vieux Grand Port - TD - Vieux Grand Port-Police - TD - Providence (Plaque) - TD - Bois des Amourettes - Coast Guard - TD - Anse Jonchée - TD - Kestrel Valley - TD - Bambous Virieux (Plaque, Rush 1) - TD - Pointe du diable (Canons) - TD - Grand Sable - TD - Pointe Aux Feuilles - TD - Quatre Soeurs - TD - Deux Frères - TD - RP Anahita (PM 3)- TAG - Ernest Florent - TD - Intersection Bel Air - TAD - Trou d'Eau Douce (Plaque) - TD - Touessrok Hotel - TD - Trou d'Eau Douce - Croisée - TD - Trou d'Eau Douce - Église - TD - Silver Beach - TD - Palmar - Public Beach - TD - Ambre Hôtel - Belle Mare - Football Field - TAD - Waterpark - TD - Long Beach Hotel - TAG - Poste de Flacq (Plaque) - TD - Poste de Flacq (Feux) - TD - Bras d'Eau (Plaque) - TD - Bras d'Eau - Croisée - TD - Bras d'Eau - Public Beach - TD - Poste La Fayette - Football Field (Rush 2)- TD - Radisson Resorts - TD - Roches Noires - Église - TD - Roches Noires (Feux) - TAG - Eoliennes - TD - Bras d'Eau - Croisée - TAG - Bras d'Eau - Public Beach - TD - Poste Lafayette - Football Field - TD - Radisson Resorts - TD - Roches Noires - Église - Roches Noires (Feux) - TAG - Eoliennes - TD - Bras d'Eau Croisée - TAG - Bras d'Eau - Public Beach - TD - Poste Lafayette - Football Field, Arrivée - 82,3 km