Née à Maurice, elle vit depuis plusieurs années en Écosse. La pianiste Juliette Philogène a dès l’âge de 11 ans reçu le plus grand prix du virtuose en jouant le Premier concerto de Beethoven au concours de piano de Pian’ Austral International. 12 ans après, elle revient à Maurice pour un concert qui se tiendra le 7 avril à 19 h 30 au Conservatoire de Musique François Mitterrand à Quatre-Bornes à l’initiative de Mauritius Opera et de Friends of the Opera.

À l’aube de ses 30 ans, Juliette Philogène est l’une virtuose du piano. Si certains jeunes ont choisi de se poser tranquillement derrière un bureau, elle a choisi la musique. Ou serait-ce la musique qui l’a choisie et tout particulièrement, le piano ? Ce qui est certain, c’est qu’elle l’affectionne depuis son enfance. Aujourd’hui elle est de retour au bercail pour représenter son art.

Un parcours international qui commence à Maurice

Le piano signifie tout pour celle qui a quelque chose d’un Mozart des temps modernes en elle-même. De Maurice à Paris en passant par l’Écosse, elle a étudié le piano de fond en comble. Toute petite, Juliette Philogène a commencé au Conservatoire de Musique François Mitterrand puis au Conservatoire Frédéric Chopin pour finir avec un Master en musicothérapie avec distinction à l’Université de Queen Magaret à Édimbourg. On peut tout aussi bien citer le Master et le Post Graduate obtenus au Royal Conservatory of Scotland.

“La musique représente une grande partie de ma vie”, avoue-t-elle à Scope d’une voix qui laisse paraître ce que la musique est pour elle. Dès les premières expériences à 5 ans, le piano a pris une place importante. Au fil des années, cet art est devenu spontané chez elle et elle a tout de suite compris que c’était ce qu’elle voulait faire comme carrière. Si elle aime tant le piano, c’est de par l’éducation qu’elle a reçue de ses parents et aussi “parce que le piano est un instrument qu’on peut apprendre seule, contrairement aux autres instruments.” Toute petite, elle a essayé plusieurs instruments de musique mais c’est le piano qui retenait son attention. “Le piano est très complet”, confie-t-elle.

Un choix classique

Pour sa part, faire de la musique classique est un vrai challenge personnel. Elle se dit fière de pouvoir pratiquer cet instrument et de pouvoir contribuer à l’avancement de la musique classique. De plus, elle est de ceux qui aident à promouvoir ce style de musique et qui essaient de l’introduire. Comme elle l’explique, la musique classique est importante en Écosse et cela lui fera plaisir d’être celle qui donnera le goût de ce style de musique aux jeunes Mauriciens. Elle souhaite que son passage ici aide les jeunes à aimer davantage le piano et désire plus tard retourner à Maurice pour leur apprendre à en jouer.

Tout comme le piano, le sport est important

Outre sa passion pour le piano, la pianiste révèle qu’elle aime grandement le sport et le tient de son père Pierre Philogène qui est très sportif. “J’ai toujours pratiqué le sport et j’ai commencé très tôt avec le karaté”, dit-elle. Au fur et à mesure, elle s’est adonnée à d’autres sports. Elle aime en particulier le touch rugby et a commencé à y jouer durant ses vacances dans le sud de la France chez sa sœur. Ce qui lui plaît dans le touch rugby, c’est que ce jeu apprend à avoir l’esprit d’équipe, à partager avec les autres.

Depuis 2009, Juliette Philogène fait partie de Live Music Now ! qui aide au développement des musiciens. C’est grâce à cette organisation qu’elle a de plus en plus confiance en elle. Au cours de son parcours professionnel, Juliette Philogène a rencontré beaucoup de musiciens lors des nombreux récitals qu’elle a donnés. La musicienne ressent continuellement le besoin de partager et d’être en harmonie avec les autres. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle elle joue aussi dans des asiles.

Rencontrer le public mauricien

Juliette a toujours rêvé de faire un concert à Maurice. Cette opportunité, elle l’a aujourd’hui grâce à sa rencontre avec Paul Olsen, un des fondateurs d’Opéra Mauritius. “De jouer à nouveau ici sera spécial”, confie-t-elle. Elle affirme que c’est avec un immense plaisir qu’elle jouera le vendredi 7 avril au Conservatoire de Musique François Mitterrand. C’est avec fierté et nostalgie qu’elle retournera dans cette même salle où elle a étudié pendant 8 ans et là où tout a commencé pour elle.

Le partage pour la pianiste est essentiel. Elle a hâte de créer un contact avec le public mauricien. C’est tout un honneur pour elle de revenir au-devant de la scène mauricienne après tant d’années et sa formation à Maurice.



Jean-Michel Ringadoo et d’autres chanteurs

Le concert aura lieu le vendredi 7 avril à 19 h 30 au Conservatoire de Musique François Mitterrand à Quatre-Bornes. Juliette Philogène sera également accompagnée du ténor Jean-Michel Ringadoo, ainsi que des jeunes chanteurs lyriques formés notamment par Véronique Zuël et Jean-Michel Ringadoo. Les billets pour ce concert sont en vente à Rs 100, Rs 250, Rs 450, Rs 550 et Rs 750 chez Otayo.