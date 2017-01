LE 7 FÉVRIER:Conférence et débat autour de Montaigne

Pour la première fois, l’équipe des professeurs de philosophie — qui proposent chaque trimestre une conférence publique passionnante autour d’une œuvre — quittent le XXe siècle, pour s’intéresser à un auteur… du XVIe. Geneviève Ginvert et Joseph Cardella présenteront en effet l’œuvre majeure de Michel de Montaigne : Les Essais. Sabine Ariscon, professeure de lettres françaises et formatrice de professeurs de la région, se joindra à eux pour commenter l’écriture si particulière de ce grand homme dans son époque. Rendez-vous est donné le 7 février, à 18 heures à la médiathèque de l’Institut français de Maurice (IFM).

Œuvre majeure tant du point de vue littéraire que philosophique, Les essais sont le fruit de vingt ans de réflexion et de travail de son auteur, qui y apporte ainsi un témoignage critique et singulier de son époque, en associant des descriptions, des réflexions et des analyses spirituelles qui s’entrecroisent au fil du texte. Sa rencontre avec La Boétie en 1557 lui ouvrira de nouvelles voies, différentes de celles auxquelles il était prédestiné par sa naissance et sa famille, issue du négoce.

Après la mort de son père, il se libère de ses charges à la cour et décide de se retirer sur ses terres pour se consacrer à l’écriture et à la méditation. Il ne quittera plus sa fameuse librairie, dont il couvrait les colonnes de citations de grands auteurs, que pour des voyages pour raisons politiques ou pour assurer sa charge de maire.

Écrit de 1572 à sa mort en 1592, ce texte en trois tomes — incontournable dans les programmes scolaires français — amène le lecteur vers une sorte de visionnage d’une vie qui s’écoule sous ses yeux. L’auteur prend l’initiative de répondre à la question « Que suis-je moi Michel Eyquem de Montaigne ? », et ce faisant, il démontre ce qu’est l’état d’être un homme, qui ne se limite finalement ni à lui ni d’ailleurs à son époque… puisque le lecteur y trouve toujours aujourd’hui matière à réflexion.

La première édition des Essais paraît en 1580. Il consacrera les dernières années de sa vie à une nouvelle version, qui ne paraîtra qu’après sa mort. Les Essais sont donc le livre d’un grand lecteur qui ne manque pas de partager ses commentaires sur les œuvres qu’il lisait mais le ressort de sa démarche est avant tout le « connais-toi toi-même » socratique, l’idée directrice de son œuvre étant que tout homme porte en lui « la forme entière de l’humaine condition ». En s’analysant lui-même, Montaigne souhaite instruire et mobiliser son lecteur pour qu’il en fasse de même.

En 1576, il fait graver sa devise « Que sais-je ? » qui sera le point d’ancrage de toute son œuvre et le fondement d’une nouvelle forme de pensée où le doute relève du devoir intellectuel.

La prochaine conférence revient au XXe siècle pour nous faire douter elle aussi, mais de l’humaine condition politique cette fois, grâce à la présentation d’un ouvrage qui devrait apporter quelques outils de réflexion utiles pour revisiter l’actualité politique d’ici et d’ailleurs : « Démocratie et totalitarisme » de Raymond Aron. Rendez-vous est lancé pour ce deuxième Mardi de la philosophie de 2017, le 11 avril prochain, à 18 heures à la médiathèque de l’IFM.