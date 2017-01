7. Dans le monde de la santé

Grossesses des moins de 18 ans en 2015

829 papas ont transmis la vie et leur hérédité à 829 mamans de moins de 18 ans

— 28 mamans de moins de 15 ans

— 99 mamans de 15 ans

— 117 mamans de 16 ans

— 214 mamans de 17 ans

— 271 mamans de 18 ans

Il y a eu, en 2015, un total de 829 grossesses chez des mamans de moins de 18 ans, l’âge légal du mariage dans notre République.

Les papas, qui ont mis enceintes les mamans de moins de 16 ans, sont reconnus coupables devant la loi et ont à faire face à des poursuites judiciaires à moins que l’enfant ne soit déclaré de père inconnu.

Sida

1987 : 1er cas détecté à Maurice

Enregistrés auprès du ministère de la Santé en 2016 :

— 4 895 hommes

— 1501 femmes

— 48 enfants

2900 suivent un traitement aux antirétroviraux.

Modes de transmission:

— 24,3% par relation hétérosexuelle

— 37,4% par injection intraveineuse chez toxicomanes

— 0,9 % de la mère à l’enfant.

La proportion de femmes parmi les nouveaux cas en 2015 était de 41% comparée à 12% en 2005.

Parmi les 107 nouveaux cas de sida détectés en 2015 chez les femmes, 68% des cas étaient dus aux relations sexuelles et 19% à l’injection de drogues.



— 34,6% des femmes ayant contacté le sida se trouvent dans le groupe d’âge de 20-29 ans, alors que 30,3% des hommes étaient dans le groupe d’âge des 30-39 ans

Syphilis



La syphilis est une maladie sexuellement transmissible (MST) dont les séquelles sont des ulcères sur les parties génitales et anogénitales après la période d’incubation de 9 à 90 jours. Les conséquences sont non seulement visibles, mais peuvent être graves chez la femme enceinte entrainant une fausse couche, accouchement prématuré ou bébé mort-né. Au-delà du nombre de cas en légère régression de 2014 à 2015, les statistiques du National Health Report révèlent que c’est dans la tranche d’âge de 10-19 ans que le nombre de cas de syphilis est passé de 7 en 2014 à 17 en 2015. Dans la tranche d’âge de 20-29 ans, le nombre de cas est passé de 27 à 44. Les jeunes se retrouvent donc de plus en plus touchés par cette maladie lourde de conséquences pour les malades et pour leur partenaire, que ce soit dans et hors mariage.

Drogue

Valeur totale de drogues saisie en 2015 : 246 millions de roupies

— 3468 cas de drogue ont été rapportés à la police pour tous types de drogues

— 2 289 (66%) cas étaient liés au trafic et à la consommation de cannabis



