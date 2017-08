70 ANS DE L’INDÉPENDANCE DE L’INDE : Chant et danse à l’honneur

Dans le cadre des célébrations marquant les 70 ans de l’Indépendance de la Grande Péninsule, l’International Indian Welfare Association (IIWA) a organisé un spectacle culturel le mercredi 2 août au Centre Dr James Burty David, à Sodnac, Quatre-Bornes.

Le tricolore indien brillait au milieu d’un décor magnifique dans la salle presque comble. La lampe traditionnelle symbolique avait été allumée et la salle a crépité d’applaudissements lorsqu’on a vu défiler, puis danser tour à tour des enfants, tels que Nikhita Shankar (Bharatanatyam), Rashmit Rathi, Seeya Mulloo (Rajasthani & Marathi Folk Dance) dans des tenues traditionnelles. Une maîtrise parfaite dans la chorégraphie, sur une musique non moins excellente, ont fait le bonheur de ceux qui étaients présents.

Puis, Sangeeta Anand a interprété la chanson Ae Mere Waton Ke Logon rendant hommage à ceux qui se sont sacrifiés dans la lutte pour l’Indépendance. Le Group Dance était assuré par Ijita, Priya, Swarna et Meghna sur des musiques de Bollywood, comme Rang de Basanti et le fameux Jai Ho clôturant le spectacle.