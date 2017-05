7E JOURNÉE: Le training perturbé par les caprices du temps

Les grosses averses qui se sont abattues sur l’île durant le long week-end n’ont pas épargné la capitale. Du coup, l’hippodrome du Champ de Mars était gorgé d’eau, hypothéquant ce matin le training habituel des coursiers en marge de la 7e journée samedi.

Au moins deux jockeys, Raymond Danielson, qui a rejoint récemment l’entraînement Alain Perdrau, et Cédric Ségeon ont chuté et se sont retrouvés sur la petite piste sablonneuse et boueuse. Oomph, une des nouvelles acquisitions de Jean-Michel Henry, s’est même retrouvée en sérieuse difficulté sur le terrain glissant.

Par ailleurs, la suite des enquêtes, entre autres sur deux interférences dans l’épreuve de clôture de samedi dernier et l’affaire Rebel’s Game, a été reportée à demain matin.