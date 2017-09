La compétition était très équilibrée à l’occasion de ce 24e acte, où huit entraîneurs ont inscrit leurs noms au tableau des vainqueurs. Patrick Merven, grand bonhomme des deux dernières journées, a une nouvelle fois frappé fort en s’adjugeant la course phare, The South African Airways Cargo Princess Margaret Cup, avec son petit champion Beat The Retreat. Un succès qui a permis à cet entraîneur de grimper de la huitième à la sixième place au détriment de Maingard et Allet. Après deux journées "sans", Shirish Narang a renoué avec le succès grâce à Swinging Captain, que pilotait Robert Khathi, tandis que Preetam Daby et Gilbert Rousset ont été victorieux grâce à Ocean Drive South et Lee’s Star respectivement. Simon Jones s’est signalé avec Do Be Snappy dans The Home Of Seventh Rock Trophy, alors que Kersley Ramsamy a offert une précieuse victoire à Alain Perdrau par l’entremise de Black Tractor. En remportant facilement la septième course, Charleston Hero a permis à Vincent Allet de porter son nombre de victoires à 12. Après un long passage à vide, Shyam Hurchund s’est signalé grâce à Political Power, piloté par Jean-Roland Boutanive dans l’épreuve de clôture. Au classement, Gilbert Rousset reste toujours solidement en tête avec Rs 8 851 500 de gains, contre Rs 7 522 500 à son dauphin, Rameshwar Gujadhur. Ramapatee Gujadhur complète le podium avec Rs 6 984 000 de stakes money.

Les premières

Ioannis Poullis n’a pas tardé à se signaler sous les couleurs de l’entraîneur Preetam Daby. Effectivement, le jockey chypriote s’est adjugé la victoire dès sa deuxième monte chez nous sur Ocean Drive South. Ce dernier, favori de The Phumelela Gaming And Leisure Ltd Trophy, visitait par la même occasion la winner’s enclosure après cinq tentatives sur notre turf. La quatrième a été la bonne pour Swinging Captain, qui a surclassé ses rivaux dans l’épreuve d’ouverture. Notons que ce hongre bai courait pour la deuxième semaine consécutive.

Easy pick

Ils étaient 764 turfistes à désigner la bonne combinaison du Pick 6 pour encaisser Rs 2 420 chacun. En revanche, le quarté a payé de jolis dividendes et le meilleur rapport a été noté dans la première course, où les heureux gagnants ont remporté la coquette somme de Rs 17 612.50 chacun. Quant au doublé des cinquième et sixième courses (Black Tractor et Beat The Retreat), il a rapporté la coquette somme de Rs 275 pour une mise de Rs 10 !

Captain Al à l’honneur

L’étalon sud-africain Captain Al, qui a produit quelques-uns des meilleurs coursiers en compétition sur divers hippodromes, a fait encore parler de lui au Champ de Mars samedi dernier. Ses deux poulains Swinging Captain et Black Tractor ont franchi le but en vainqueur à l’occasion de cette 24e journée. Le magnifique coursier d’Alain Perdrau Black Tractor a maintenu sa bonne série (4 victoires de suite), confirmant tout le bien qu’on pensait de lui. Il en profitait pour enregistrer sa cinquième victoire en sept sorties cette saison.