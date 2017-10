8ÈME TRAIL DE RODRIGUES —5 NOVEMBRE: Conserver le titre chez les hommes

La 8ème édition du Trail de Rodrigues, organisée par la Rodrigues Trail Association (RTA) avec le soutien de l'Assemblée Régionale et d'autres partenaires financiers, sera courue le 5 novembre prochain, dont le départ de l'épreuve reine, les 44 km, sera donnée à 5h devant l'hôtel Cotton Bay. Les trailers auront ensuite à rallier la réserve François Leguat à Anse Quitor. Après le sacre d'André Emilien, en 2014 et le doublé de Liraud Flore en 2015 et 2016, l'objectif, cette année, est très clair : conserver le titre dans l'île. Pour cela, les Rodriguais peuvent compter sur ces deux trailers, aussi bien que le champion de la ligue 2017, Ivan-Cliff Rose, et également Patrice Chan Seem. Chez les dames, la championne régionale, Mary-James Agathe sera aussi de la course, notamment sur 22 km.

Selon le président de la RTA, Henrico Louis, Rodrigues, possède effectivement une belle carte à jouer lors des 44 km réservés aux hommes avec pas moins de quatre trailers pouvant prétendre au titre. « Certes, les trailers étrangers seront aussi coriaces, mais le fait de connaître le terrain constituera un gros atout pour les locaux », a-t-il déclaré. Henrico Louis est aussi d'avis que la chaleur en cette période de l'année, sera un gros handicap pour les étrangers. « Dans ces conditions, je dirais que les trailers de l'île, sont très bien placés pour jouer le titre une fois encore. Liraud tentera le doublé, tandis qu'André, champion régionale, respire la grande forme, malgré la course du 1er octobre dernier. Idem pour le champion de la ligue, Ivan Cliff. Je dirai que Patrice (Chan Seem) possède également de bonnes chances après sa troisième place au Ferney Trail à Maurice, » a fait remarquer le président de la RTA.

Chez les dames, Mary-James Agathe devrait être la porte-drapeau de Rodrigues, très probablement sur les 22 km, après sa course de démonstration lors de l'avant dernière épreuve de la ligue 2017 et lors du championnat régional. Ce sont d'ailleurs ses deux seules courses auxquelles elle a participé cette année avant d'aborder cette 8ème édition du Trail de Rodrigues. « Mary-James a effectué son retour au bon moment. Elle est en pleine forme et l'a démontré lors de ses deux dernières courses. Elle a clairement affiché ses prétentions et fera partie des favorites. Il n'empêche qu'elle ne devrait pas être alignée sur 44 km, mais optera plutôt pour les 22 km selon toutes probabilités », a fait ressortir Henrico Louis.

Quant à Claudia Fong Kye, championne de la ligue, elle sera bel et bien présente sur 44 km, où le président de la RTA, pense qu'elle devrait figurer parmi les cinq premières. Lors de cette course, a précisé Henrico Louis, la Mauricienne Christiane Louis, championne de Maurice des trailer courts cette année, sera à surveiller. « L'avantage pour Claudia et pour les autres Rodriguaises c'est de connaître les coins et recoins de ce parcours. C'est la raison pour laquelle elles partent tous avec de bonnes chances », a-t-il fait ressortir.

Par ailleurs, l'organisation en marge de cette grande course est en bonne voie. « Toute l'équipe de la RTA travaille d'arrache-pied pour faire de cette 8ème édition un succès. A ce jour, nous sommes satisfaits de ce qui a été réalisé », a-t-il déclaré. Henrico Louis a ajouté que cette année, le parrain de l'événement ne sera nul autre que le Chef commissaire Serge Clair. Il a fait ressortir que les inscriptions pour les trailers étrangers et mauriciens sont déjà fermées. « Pour ce qui est des 44 km, 22 km et 12 km, les inscriptions sont closes. En revanche, nous acceptons toujours des inscriptions pour le fun race de 7 km », a-t-il conclu.