AAPRAVASI GHAT — LE 2 NOVEMBRE : Lancement d’un livre sur Idrice Ameer Goomany

Le livre Dr Idrice Ameer Goumany : le héros oublié de l’île Maurice – Une floraison éphémère d’une société émergente, écrit par Assad Buglah, sera lancé lors de la cérémonie officielle organisée pour marquer l’arrivée des travailleurs engagés à Maurice le 2 novembre. Sa publication a bénéficié du parrainage du groupe Currimjee et a reçu le soutien du Fonds Aapravasi Ghat et du Centre culturel islamique.

Le centre culturel islamique organisera une table ronde le 3 novembre autour des thèmes traités dans le livre, et ce avec la participation d’Yvan Martial, de Cader Kalla, du Dr Satyendra Peerthum et d’Assad Bhuglah. Abdel Baulaky agira en tant que modérateur. Le vice-président de la République, Barlen Vyapoory, sera l’invité d’honneur de la cérémonie.

L’auteur du livre, Assad Bhuglah, souligne que le Dr Idrice Goumany, personnage historique, est décédé le 28 juillet 1889 alors qu’il était en service, sauvant la vie de patients infectés par la variole, en particulier des travailleurs indiens sous contrat, mis en quarantaine à Pointe-aux-Canonniers. « Son sens du professionnalisme, du patriotisme et de l’humanisme est reconnu par le fait d’avoir positivement répondu à l’appel du gouvernement colonial de prendre en charge la quarantaine au moment critique où tous les autres médecins ont refusé de le faire », a-t-il dit.