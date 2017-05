ABC BANKING : Bénéfices nets d’impôt de Rs 160,7 M

ABC Banking Corporation a enregistré sur la période juillet 2016 à mars 2017 des profits après impôt de Rs 160,7 millions par rapport à Rs 136,5 millions pour la période correspondante de 2015-2016. La banque poursuit sa croissance et, sur la tendance actuelle, elle pourrait, selon les observateurs, dégager des bénéfices nets de plus de Rs 200 millions pour l’année financière se terminant en juin 2017.

Pour le dernier trimestre (janvier-mars 2017), ABC Banking Corporation a réalisé des profits après impôt de Rs 52,1 millions, contre Rs 43,3 millions pour la même période de 2016. Avec cette performance, la banque a porté ses bénéfices nets sur neuf mois à Rs 160,7 millions, et ce en dépit d’un accroissement des dépenses hors intérêts et des provisions pour l’impôt. À fin mars dernier, la banque avait sous sa gestion des actifs totaux de Rs 15,5 milliards avec un portefeuille de crédits-clients de Rs 4,6 milliards, comparativement à Rs 4,2 milliards en mars 2016. Durant cette même période, le portefeuille de dépôts était de Rs 13,6 milliards, progressant d’environ Rs 800 millions en une année.

« Notre bonne performance s’explique par une augmentation de revenus nets d’intérêts et une maîtrise des dépenses opérationnelles. Cette approche a entraîné un ratio coûts-revenus de 43 %. Si l’on s’en tient à nos chiffres et à la tendance qu’ils dessinent, nous pouvons nous attendre à une belle croissance pour l’année financière 2016-2017. Notre objectif est de consolider davantage nos bases et de poursuivre l’expansion de nos activités à Maurice aussi bien qu’à l’étranger », explique Brian Ah Chuen, Strategic Business Executive d’ABC Banking Corporation.

La direction d’ABC Banking Corporation indique que, conformément à la stratégie d’expansion de l’institution financière, certaines initiatives ont été prises depuis le début de l’année, notamment l’inauguration en février dernier d’un bureau de représentation à Hong Kong, le lancement de l’UnionPay Diamond Card et l’acquisition de la Plantation House et de l’ex-Merven Building à Port-Louis en prévision d’une croissance de ses activités. Ces nouveaux locaux, une fois rénovés, accueilleront entre autres les services de Private Banking.