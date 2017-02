ABC BANKING CORPORATION : Ouverture d’un bureau de représentation à Hong Kong

ABC Banking Corporation a obtenu le 18 janvier dernier une licence de la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) pour l’ouverture d’un bureau de représentation sur ce territoire. Elle devient ainsi la première institution bancaire mauricienne à s’y implanter.

Dans les milieux de l’institution bancaire mauricienne, on explique que la mise en place de cette enseigne dans l’un des plus grands centres financiers au monde s’inscrit dans une stratégie d’expansion sur le long terme. La direction d’ABC Banking Corporation indique que l’objectif est d’étendre les services et de développer davantage son pôle principal, en l’occurrence les activités bancaires à l’international. « Une présence à Hong Kong accroîtra la visibilité de la banque sur le plan international », soutient Brian Ah Chuen, Strategic Business Executive d’ABC Banking Corporation. Avec ce bureau, a-t-il souligné dans un communiqué de presse, « nous serons au cœur de la capitale des affaires en Asie ». « Avec son dynamisme, le marché asiatique, plus largement, nous permettra sans aucun doute d’élargir notre portefeuille de clients. Nous faciliterons l’accès vers l’Afrique pour les entrepreneurs chinois. De par notre positionnement géographique, nous sommes considérés comme une plateforme idéale pour investir en Afrique. L’initiative de la banque contribuera à développer davantage la notoriété de Maurice en Chine », poursuit-il.

« Par le biais de cette présence à Hong Kong, ABC Banking Corporation se donne les moyens de développer ses activités offshore en mettant aux services d’investisseurs chinois nombre d’avantages. L’adhésion de Maurice aux différentes organisations africaines, telles la Southern Africa Development Community (SADC) ou le Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), sont autant d’arguments pour ces investisseurs. Il faut, à cela, ajouter les traités signés entre Maurice et d’autres pays en Afrique pour encourager l’investissement », fait ressortir la direction de la banque.

Rappelons qu’ABC Banking Corporation a démarré ses activités en décembre 2010. Après une croissance constante, la banque offre aujourd’hui un éventail de produits aux particuliers ainsi qu’aux entreprises, et ce à Maurice ou à l’international. Ces trois dernières années, elle a quintuplé le montant total des actifs qu’elle possédait au début de ses opérations. Cotée depuis janvier 2016 sur le Development and Enterprise Market (DEM) de la Stock Exchange of Mauritius (SEM), ABC Banking Corporation a été primée à deux reprises par Euromoney comme étant la « Best Private Bank in Mauritius » dans la catégorie des services offshore.

Par ailleurs, en 2015, la banque a remporté le titre de « Best Bank for International Banking Services Mauritius », décerné par la Global Banking & Finance Review. Elle a ces deux dernières années raflé le prix de meilleure banque internationale de l’océan Indien par le magazine Capital Finance International. En 2016, la banque s’est vue décerner le prix de Fastest Growing Banking Brand par le Global Brands Magazine.