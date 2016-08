ABC CAR RENTAL : Les clés d’une Nissan Micra remises à Miss Mauritius 2016

Pour la deuxième année consécutive, ABC Car Rental, sponsor officiel du concours Miss Mauritius, en partenariat avec Nissan, a remis les clés d’une Nissan Micra à la Miss Mauritius 2016, Bessika Bucktawor, âgée de 21 ans. Le véhicule sera à sa disposition durant son année de règne.

La cérémonie officielle de remise des clés de la Nissan Micra à la Miss Mauritius 2016 s’est tenue hier lors d’un cocktail à ABC Car Gallery, à Phoenix. ABC Car Rental, le pôle de location de voitures d’ABC automobile, a renouvelé sa collaboration avec l’organisation de Miss Mauritius National Pageant, comme l’indique David Ramsay, Business Development Manager chez ABC Car Rental. « Le concours Miss Mauritius fait partie de la culture de notre pays. Il contribue à promouvoir l’image de Maurice sur la carte internationale en tant que destination touristique, et nous sommes heureux de nous associer à cette initiative. Nous sommes sûrs que la Miss Mauritius ainsi que ses dauphines seront de dignes ambassadrices de notre île. »

Bessika Bucktawor a quant à elle fait part de sa gratitude envers l’organisation Miss Mauritius et ABC Car Rental. « Je remercie l’organisation Miss Mauritius National Pageant, car c’est grâce à elle que je suis là aujourd’hui. Merci aussi à ABC Car Rental pour la voiture. » Et d’ajouter : « Cette voiture mise à ma disposition me permettra d’affirmer un aspect supplémentaire de l’autonomie de la femme. »