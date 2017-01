ABOLITION DE L’ESCLAVAGE : Première participation de Pravind Jugnauth en tant que PM

La commémoration du 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage demain, mercredi 1er février, revêt une importance particulière avec la première participation de Pravind Jugnauth en tant que Premier ministre de la République à la cérémonie protocolaire au Morne, à 10 h 30. Plus tôt, à 8 h 30, Maurice Piat présidera pour la première fois la traditionnelle messe en tant que cardinal, à la Chapelle St-Luc, Résidence Kennedy, Quatre-Bornes.

Pour la première fois depuis la classification du paysage culturel du Morne comme patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008, la cérémonie du 1er février se déroulera dans une atmosphère sereine pour bon nombre de nos compatriotes sachant que la montagne est désormais accessible au public. Une démarche dont le mérite revient à l’ancien Premier ministre adjoint, Xavier-Luc Duval, aujourd’hui leader de l’opposition.

La cérémonie protocolaire démarrera à 10 h 30 avec l’Hymne National chanté par les enfants du village du Morne, suivie de la cérémonie officielle du dépôt de gerbes au pied du monument de l’esclave inconnu par les hautes personnalités de l’État, du corps diplomatique ainsi que des associations socioculturelles. Les invités regagneront par la suite leur siège pour assister à l’animation culturelle et aux discours du Premier ministre, de son adjoint, Yvan Collendavelloo et du ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun.

À cette occasion, les invités et le public auront l’occasion de voir un spectacle conçu par Abaim sur proposition de la Creole Speaking Union (CSU) autour de la langue créole avec 70 enfants et parents du Morne et de Beau-Bassin. « Ce sera un spectacle de 25 minutes autour de ce que la langue créole a généré au fil du temps », nous affirme Marousia Bouvery, du groupe Abaim.

La cérémonie sera aussi marquée par le lancement du tournage du film Resistance marron des réalisateurs Sada Rajiah et Désiré Prévost. Ce long-métrage de 90 minutes raconte l’histoire des esclaves à Maurice sous la colonisation hollandaise, les souffrances vécues et la résistance, mais aussi la liberté dont ils ont joui lorsque leurs maîtres sont repartis. Le projet bénéficie entre autres du soutien de la Mauritius Film Development Corporation (MFDC) et du producteur indien MIskin Sangeet Kushore, de Mumbai, qui sera également présent.

La cérémonie de demain se déroulera certainement dans une ambiance particulière surtout pour ceux qui pendant huit ans, soit depuis l’inscription du site comme patrimoine mondial de l’UNESCO, ont eu le sentiment d’avoir leur histoire “volée” parce que la montagne du Morne, qui constitue l’essentiel de la Core zone, qu’ils considèrent sacrée, était ceinturée d’une barrière de fil métallique, ce qui la rendait physiquement inaccessible. Le 24 juillet dernier, à la suite de négociations avec le ministère du Logement et des Terres et des travaux de balisage, le ministère des Arts et de la Culture avec le soutien du président du comité chargé pour la mise à exécution des recommandations de la Commission Justice et Vérité, Xavier-Luc Duval, avait ouvert l’accès à la montagne. Un événement fort bien accueilli par les uns et les autres pour qui l’ascension est plus qu’une randonnée mais « un pèlerinage ». Actuellement, la première partie de la montagne est ouverte au public. La deuxième partie menant jusqu’à la croix est temporairement fermée pour cause de travaux, selon le Morne Heritage Trust Fund (MHTF), organisme chargé de la gestion du patrimoine du Morne.

Le paysage culturel du Morne avait été accepté et classé par l’UNESCO comme patrimoine de l’humanité pour « sa valeur universelle exceptionnelle ». « C’est un symbole de la lutte des esclaves pour la liberté, leur souffrance et leur sacrifice », note le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Par ailleurs, cet après-midi, un dépôt de gerbes a lieu à Pointe-Canon, à Mahébourg.

Messe à 8 h 30 en la Chapelle St-Luc

La traditionnelle messe du 1er février, commémorant l’abolition de l’esclavage, sera célébrée à 8 h 30 par le Cardinal Maurice Piat demain en la Chapelle St-Luc, à Résidence Kennedy, Quatre-Bornes. Au cours de cette messe, le Comité Diocésain 1er février annoncera la 2e convention créole qui portera sur l’entrepreneuriat dans le monde créole.

Le père Jean Maurice Labour, aumônier du Comité Diocésain 1er février, affirme à cet effet que « l’abolition de l’esclavage ne saurait se célébrer uniquement en une journée ». Pour lui, « les séquelles de l’esclavage se guérissent dans un long travail et cette deuxième convention axée sur l’entrepreneuriat est le moyen de mettre en avant les secteurs où les Créoles sont des entrepreneurs – les petites entreprises touristiques, l’artisanat, la construction… ». Il est d’avis que « l’abolition de l’esclavage a libéré les talents et les capacités des esclaves qui se sont révélés d’excellents artisans, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, etc. ». La première convention créole avait été organisée en collaboration avec les organisations créoles en octobre 2013 à l’auditorium Octave Wiehe, Réduit, autour du thème « Kreol lite, Kreol kapav ».

Soixante-dix artistes sur scène au Morne

Soixante-dix artistes, dont la majorité sont des enfants fréquentant les Saturday Care de Barkly et Sunday Care du Morne animés par le Groupe Abaim, présenteront un spectacle autour de la langue créole, « première forme de libération des esclaves avant l’abolition en 1835 », lors de la cérémonie protocolaire commémorant le 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage au Morne, demain à 10 h 30.

Maroussia Bouvery du groupe Abaim, animatrice des ateliers, indique que c’est suite à une demande de la Creole Speaking Union (CSU) que le groupe a imaginé et conçu ce spectacle de 25 à 30 minutes autour de « ce que la langue créole a généré depuis l’esclavage ». Cela concerne à la fois les contes, les histoires de Tizan, de Konper Yev ek zako, les sirandanes, les jeux de mots, les proverbes et aussi la ravanne qui a été un véhicule du langage lorsque les esclaves n’arrivaient pas à parler entre eux, le séga tipik, les jeux d’antan. « Tou seki apel patrimwann imateryel », indique Maroussia Bouvery. Elle observe qu’à cette époque, avant même d’avoir eu leur liberté physique, « mantalman avek zot langaz, zot ti deza ena enn sertenn liberte ».

Le spectacle verra ainsi la participation des enfants avec quelques parents. Il a été monté autour des chansons du répertoire d’Abaim depuis 1996 « avec la sortie de notre 3e album Lerla qui parle de ces sujets », dit Maroussia Bouvery. « Nou montre ki se langaz de transmision ant bann zenerasion e se nou rekonesans anver nou bann zanset. Nou bizin konpran ki nou ena enn sosiete ki isi depi kolonizasion et nou rekonesan anver nou bann zanset ki finn montre la rezistans e la rezilians. Zordi nou kapav konpran lemond dan langaz ki zot inn kre pou nou ». Le groupe travaille sur le spectacle depuis le début de l’année.

Les Verts Fraternels au Jardin de la Compagnie

Les Verts fraternels commémoreront le 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage devant le monument de l’esclave, au Jardin de la Compagnie, à compter de 10 heures. Une cérémonie de dépôts de gerbes est prévue à cet effet par le leader du groupe, Sylvio Michel.