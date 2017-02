ABOLITION DE L’ESCLAVAGE - VERTS FRATERNELS : Sylvio Michel, « Bizin donn desandan esklav konpansasion »

C’est au Jardin de la Compagnie que les Verts Fraternels ont célébré hier le 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, devant le monument de l’esclave, « un lieu de haute importance », soutient Sylvio Michel. Ce dernier a lancé un appel au gouvernement pour que les descendants d’esclaves obtiennent une compensation.

« Le gouvernement est intervenu auprès de l’Inde. La diaspora indienne à Maurice est en progression. Avec l’organisation GOPIO, ils ont un bon traitement, mais on ne peut en dire de même pour les descendants d’esclaves, le gouvernement mauricien n’est pas intervenu en leur faveur auprès de la France et la Grande-Bretagne. Constitutionnellement on est inexistant », soutient Sylvio Michel.

Le leader des VF a rappelé la lutte menée par son parti : « Konze piblik 1e Fevriye, konba dan site ex CHA, Konba Sagossien pou konpansasion, met Le Morne lor patrimwann mondial l’UNESCO, introdiksion enn biltin an kreol dan MBC, rekonesans e introdiksion kreol dan lansegnman primaire, mizan plas Komision Verite e Zistis. Sa finn kout nou 49 an konba non violan, san mwayin andeor nou kouraz e volonte. Nou finn gagn boykot, fos akizasion, anprizonnman, kout matrak ek gaz… Me zordi nou fier nou finn resi aras sa bann gran viktwar-la. »

Pour Sylvio Michel, le gouvernement aurait dû mettre sur pied une Task Force ou un comité national pour la célébration de l’abolition de l’esclavage, comme c’est le cas pour les autres fêtes nationales. « Ti ena enn lepok kot ti ena bann program nasional apropriye pou mark sa levennman-la. Ti invit artis afrikin ou malgas, ti fer expozision lor esklavaz, ti organiz konferans-deba. Ziska Zordi, Morisien ki finn amen depi Lafrik e Madagaskar pena zot tras dan konstitision Moris ki ti vot an 1967. Gouvernman kouma sekter prive kan al lor kontinan afrikin donn linpression ki nou pa existe dan Moris e donn nou move repitasion. » Le monument des esclaves qui se trouve au Jardin de la Compagnie, rappelle-t-il, est une initiative des Verts Fraternels en 1975 pour commémorer l’abolition de l’esclavage. « Me Hamid Moolan, le président administratif de Port-Louis, ne voulait pas entendre parler des Verts Fraternels. Aujourd’hui, ce monument des esclaves, le seul ayant un écriteau en créole, est reconnu comme un monument historique. » Il parlera aussi du combat mené par les Verts Fraternels pour l’introduction de la langue créole à la MBC et au primaire. Il se dit surpris d’apprendre que l’accès à la montagne du Morne est fermé. « Pu ki rezon le 1er mai, nou pou fer lamars dan le Morne. » Sylvio Michel a par ailleurs annoncé la sortie de son livre Combat Fraternels dont le 1er tome s’intitule Percée d’une diaspora vers une réparation. « Les personnes qui liront ce livre verront que depuis l’indépendance en 1968, les Verts Fraternels ont accompli beaucoup de choses. On est fiers aujourd’hui de voir au niveau des mentalités combien nous les descendants d’esclaves sommes libérés. On n’a plus peur d’affirmer notre identité africaine et nos origines. »

Parmi les autres intervenants figuraient Sylvio Legallant, secrétaire général, qui a parlé de la lutte des Verts Fraternels pour que le 1er février soit décrété congé public. Un dépôt de gerbes a aussi été effectué devant le monument des esclaves.