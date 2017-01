ABRAHAM IBRAHIM (DTN DE TENNIS): « Je suis heureux, mais pas satisfait »

À quelques jours de son départ du poste de directeur technique national (DTN) à la Fédération mauricienne de tennis (FMT), le Syrien Abraham Ibrahim fait un retour sur ce qu'il a vécu et constaté durant une année de fonction à Maurice. S'il ne s'attribue pas à lui seul le succès survenu ces six derniers mois au plan international et continental, il est d'avis que les jeunes ont tout à gagner en privilégiant à la fois le sport et les études. Mais son souhait le plus cher demeure l'intégration du tennis au prochains Jeux de îles en 2019. « La FMT le mérite bien. Vous avez une jeune génération de joueurs qui, dans trois ans, sera plus mature et performante », soutient-il. Son contrat arrivant à terme le 3 février, Abraham Ibrahim s'envolera pour la Slovaquie où l'attendent d'autres défis.

Le jour de votre départ approche. Que ressentez-vous ?

Tout va bien, je pars en Slovaquie sans savoir vraiment ce qui m'attend. C'est un nouveau défi. Mais je pars en gardant de bons souvenirs et de bons résultats de Maurice. Durant cette année que j'ai passée ici, j'ai montré aux jeunes certaines choses pour progresser. Je crois avoir fait de mon mieux, car il n'y a rien d'autre que je pouvais faire.

Avez-vous des regrets ?

Non aucun, mais il est difficile pour un coach de dire qu'il est totalement satisfait. Il y a toujours des choses à revoir, à améliorer pour avancer en comptant sur plus de moyens, plus de soutien et un environnement plus propice. Cela dit, je me sens heureux, mais je ne suis pas satisfait. Maurice a obtenu de bons résultats au plan international. C'est bien, mais il y a toujours plus à faire. Je suis heureux, mais pas satisfait.

Mais c'est triste de constater que ces bons résultats commencent justement à arriver au moment même où vous partez…

Ces bons résultats ne sont pas les miens uniquement, ils sont le fruit d'un travail de longue haleine. Le tennis est un sport dont le jeu se développe à long terme. Pour devenir champion, il faut des heures d'entraînement et du travail sur le court. J'ai enseigné aux jeunes deux-trois choses que je savais et mon expérience a servi à les guider à faire mieux. Je suis certain que mon successeur en fera autant et se montrera à la hauteur des attentes. La question n'est pas de savoir s'il fera mieux ou pas avec les joueurs, mais que son travail soit percutant, surtout face à une certaine mentalité qui existe à Maurice. Vous avez surtout besoin d'un coach qui vous pousse toujours pour faire avancer les choses.

De quelle genre de mentalité parlez-vous ?

J'ai constaté que les gens à Maurice ne sont pas sports oriented et le système éducatif rend cette situation plus difficile. Les gens ne croient pas qu'ils peuvent vivre du sport, ce qui n'est pas le cas en Europe. Là-bas, les jeunes étudient en faisant du sport, puis font leur choix. J'en ai parlé avec des parents en sachant bien que cette formule n'a pas encore fait ses preuves ici dans le tennis. Mais si on veut des résultats, il faut changer d'attitude, car les jeunes ne sont pas vraiment engagés à fond. Quelques-uns d'entres eux seulement ont choisi de changer d'attitude. Mais attention, je n'ai jamais dit qu'il faut arrêter l'école, car c'est très important ! Mais faisons les deux en même temps. Tous les jeunes faisant partie du top 50 mondial continuent d'étudier tout en poursuivant leur carrière. Et je ne crois pas qu'on puisse étudier durant 24 heures toute la semaine. Tout n'est qu'une question de gestion du temps.

À vous écouter, on pourrait croire que vous ne souhaitez pas vraiment partir. N'y a-t-il rien qui puisse vous faire changer d'avis ?

Je ne crois pas (rires). C'est pour cette raison que j'avais opté pour un contrat d'une année, le temps de voir comment les choses allaient se passer. Ainsi, j'ai constaté que les joueurs n'étaient pas tous engagés envers moi. Certains le veulent bien, mais il y a l'école. Et après les heures de classe, il y a des leçons particulières. Par contre, ceux qui sont à l'école privée sont plus disponibles, n'ayant pas besoin de leçons. De plus, la plupart des parents préfèrent l'école publique à l'école privée, arguant qu'elle est gratuite et que le niveau d'enseignement est supérieur. Mais j'avoue que cela reste à prouver. À quoi ça sert de n'avoir rien à payer si on doit ensuite payer gros pour des leçons particulières ? Pourquoi aller à l'école publique si on ne veut pas étudier gratuitement ? Donc, pour moi, il vaut mieux aller à l'école privée si on veut faire du sport et réussir dans les deux domaines.

Vous avez passé une année à Maurice. Quel a été votre principale réalisation en tant que DTN ?

J'étais déjà venu une première fois pour une semaine en octobre 2015 afin de faire un état des lieux. J'avais tout de suite constaté que la plupart des joueurs manquaient de condition physique et d'une bonne hygiène alimentaire, contrairement à ce qui se fait au niveau professionnel. Donc, on a établi un plan de préparation physique et d'entraînement plus rigoureux pour combler ces lacunes. C'est ainsi que les joueurs ont commencé à progresser. Mais la différence s'est aussi fait sentir dans la manière dont il fallait s'y prendre. Je leur ai donc partagé mes meilleures idées afin de les faire progresser. C'est ma principale réalisation. J'ai par ailleurs exposé ma vision aux parents sans les forcer à changer. Changer est une décision personnelle. Avec la fédération, nous avons aussi décidé depuis deux mois d'ouvrir la porte à tous les joueurs, qu'ils soient d'un niveau intermédiaire ou pas, afin qu'ils nous rejoignent au sein d'une nouvelle structure plus orientée vers l'entraînement de haut niveau. Là encore, nous ne voulons influencer personne, encore moins débaucher des clubs. Au contraire, cette initiative pourrait obliger les clubs à mieux se structurer et organiser plus de tournois, tout en offrant un meilleur service. À ce jour, nous avons accueilli une quinzaine de joueurs au sein de cette structure.

Y a-t-il d'autres projets que vous avez déjà lancés ou proposés et que vous souhaiteriez voir aboutir après votre départ ?

Il me tenait vraiment à cœur de pouvoir lancer le School Development Program au niveau secondaire avec les responsables d'éducation physique des établissements publics. Ces collèges obtiendront des équipements nécessaires pour démarrer ce vaste projet de détection de jeunes talents. Pour le soutenir, il faudra trouver des sources de financement. C'est l'étape à suivre pour passer au niveau suivant. Ensuite, mon vœu le plus cher est de voir le tennis intégrer les disciplines des prochains Jeux des îles. La FMT le mérite bien. Elle a obtenu sept titres au plan international ces six derniers mois. Cela ne s'est jamais produit avant. Avec Amélie Boy, Zara Lennon, Christopher Fok Kow, Amaury de Beer, Sarah Introcaso et Jake Lam, vous avez une jeune génération de joueurs qui, dans trois ans, sera plus performante et mature si elle est bien soutenue.

Connaissez-vous celui qui va vous succéder au poste de DTN ?

Je l'ai déjà rencontré ici même à Maurice. C'est un projet qui a déjà été approuvé. Mais je ne sais quels vont être ses priorités, si c'est bien lui qui sera au poste suivant le remaniement ministériel au MJS.

Vous partez donc bientôt en Slovaquie. Quelle sera votre prochaine fonction ?

Je serai l'entraîneur personnel d'un joueur et voyagerai avec lui faire des tournois. Mais attendons voir comment cela va se passer. Il fait partie du top 3 de son pays en U16. La Slovaquie est un pays que je connais, pas trop riche, mais ayant une bonne culture sportive. Ici, j'ai quand même vécu une belle expérience humaine. J'étais là pour aider sans causer de problème à qui que ce soit. Je souhaite tout le meilleur à la Fédération mauricienne de tennis et qu'elle produise de bons joueurs.