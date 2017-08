ABRI DE NUIT DE SAINT-JEAN : Un refuge contre la souffrance humaine

Ce sont parfois des personnes éduquées et qui avaient un bon statut professionnel, à l’instar de cet ex-policier, de cet ex-infirmier ou encore de ce comptable. Il y a aussi d’anciens alcooliques, d’ex-détenus ou ex-toxicomanes, prêts à refaire leur vie. Indépendamment de leur statut social, un problème commun les a réunis à l’Abri de Nuit de Saint-Jean, à Belle-Rose, à savoir la solitude. La plupart ont été profondément blessés par la vie. D’autres, par erreur, ont pris la mauvaise route. Alors que les uns ont été rejetés par les leurs, les autres ont décidé de faire une croix sur leurs proches et chercher refuge ailleurs. La maison qui les recevait ne représentait plus un abri. « Ici, on ne regarde pas le statut social; on regarde l’humain », a souligné la responsable du centre de Caritas, Joyce Carré. Reportage.

« J’avais faim et vous m’avez donné à manger; j’avais soif et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger et vous m’avez accueilli. » Cette parole de la Bible, Caritas l’a faite sienne en ouvrant l’Abri de Nuit de Saint-Jean. Ici, on ne regarde pas la communauté du demandeur ni son milieu social. On est plus sensible à la douleur morale de la personne. Comme le fait ressortir Joyce Carré, « la souffrance humaine parle à travers ces gens ». Elle poursuit : « On prend vraiment conscience que le bonheur est fragile. On ne peut pas dire qu’on a une famille, des enfants et que tout est acquis. On ne peut savoir ce que nous réserve la vie. La roue tourne. » Les résidents doivent toutefois respecter les règlements du centre : pas d’alcool, pas de drogue, pas de violence et aider aux tâches ménagères, entre autres.

Dans la grande salle à manger de l’Abri de Nuit, à deux pas de l’église Saint-Jean, un grand tableau blanc sur lequel sont écrits les noms des résidents. Le centre peut aujourd’hui en accueillir 38, mais ils sont actuellement 35 hommes. « Nous n’accueillons pas de femmes car elles ont souvent des enfants à leur charge. Par ailleurs, lorsqu’il arrive que des résidents ne respectent pas les règlements, on leur demande de partir, mais ce serait difficile de mettre des femmes à la porte. » Les noms sont répartis en plusieurs groupes de travail. À tour de rôle, un groupe s’occupe de la vaisselle, un autre essuie les tables, un autre place les couverts, un autre cuisine et un autre nettoie les chambres.

À côté de la cuisine, un petit store où sont stockés les dons de nourriture. « Lorsque Winners fait son inventaire par exemple, il nous envoie des conserves. » Mais l’Abri de Nuit est actuellement à la recherche d’autres donateurs (voir encadré). Au bout de la salle à manger, près des salles de douches, des “lockers” verrouillés par des cadenas, avec un nom inscrit sur chacun, permettent aux résidents de sécuriser leurs effets personnels. Ils ont même un lavoir à l’extérieur pour faire leur lessive. « Nous avons un long terrain à l’arrière qu’on aimerait transformer en potager. Devant, nous voudrions planter des fleurs pour les vendre ensuite aux personnes qui se rendent au cimetière ou à l’église », indique Joyce Carré.

L’Abri de Nuit, qui a été mis sur pied il y a 13 ans sur un terrain appartenant à la paroisse de Saint-Jean, est ouvert à partir de 16h30. « Les résidents ont ici un dîner. Ils prennent une douche et peuvent regarder la télé ou jouer au carrom avant d’aller se coucher. Le lendemain, ils ont aussi droit à un petit-déjeuner. La journée, certains travaillent pendant que d’autres passent leur temps à la rue. » Joyce Carré, qui était autrefois responsable des boutiques à Casela, et qui a également travaillé à l’hôtel Hilton, y réside aussi avec son époux. « Je dois être ici chaque jour à partir de 14h pour vérifier si on a eu des dons, s’il y a des aliments à acheter. Le lendemain, à 8h, je rentre chez moi. »

La mission de l’Abri de Nuit ? « Nous accueillons des personnes qui n’ont pas d’endroit où dormir. Chaque humain a besoin d’un endroit où il se sent en sécurité, d’un repas et d’une douche. Nous leur offrons ce que nous pouvons dans la mesure de nos moyens. Ils viennent parfois pour une semaine, pour un mois, et il y en a qui restent plus de deux ans. Le but, en les recevant ici, c’est de les accueillir jusqu’à ce qu’ils trouvent un travail ou qu’ils sentent qu’ils peuvent avancer dans la vie », explique la responsable du centre. Elle cite l’exemple de Marcellino : « C’est un ancien alcoolique qui, en venant ici, a arrêté de boire. Comme il était sérieux, on l’a pris comme “cleaner” et gardien. Depuis mars, après être resté ici pendant trois ans, il a pu trouver une maison. »

Toutefois, l’Abri de Nuit encourage ceux âgés de plus de 60 ans à trouver une maison de retraite. « La santé d’une personne devient plus fragile après 60 ans. Celle-ci nécessite des soins et nous ne sommes pas adaptés à cela. » Joyce Carré laisse toutefois voir qu’il « est difficile » de trouver une maison de retraite pour ces personnes. Elle ajoute : « La majorité des résidents sont des personnes qui sont tombées dans l’alcool, la drogue ou qui ont fait de la prison dans le passé et, qui en retournant, n’avaient plus de place dans le cœur de leur femme. Certains ont vécu des problèmes familiaux, ont été victimes d’infidélité. Il y a un résident qui travaillait à l’hôtel et qui souffre d’avoir surpris un jour sa femme avec son beau-frère. Il a tout quitté, sa femme, son travail… Il a erré à gauche et à droite pendant deux semaines avant de venir ici. Quand j’ai rempli sa fiche de résident, je me suis rendu compte à quel point le bonheur est fragile… »

Même si ces hommes ont dû, pour la plupart, être des « téméraires », estime Joyce Carré, elle se réjouit à l’idée qu’ils se respectent à l’Abri de Nuit et qu’il n’y ait pas de bagarre. « Je suis là depuis quatre ans et je n’ai jamais vu de bagarre. Il y a des amis qui me demandent comment je fais pour gérer 35 hommes car même si mon mari est avec moi, si une bagarre éclate… Mais je pense que quand le Bon Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Si à leur arrivée ils sentent l’alcool, je ne les laisse pas entrer. C’est surtout en week-end, quand ils ont amassé un peu d’argent pendant la semaine, s’ils ont travaillé, qu’ils ont tendance à boire. À ce moment, connaissant la loi d’ici, ils m’appellent pour me dire qu’ils ne viennent pas. Si un résident ne vient pas plus de trois jours, on considère qu’il a trouvé un autre abri. » Notre interlocutrice se souvient de la fois où un résident, qui n’avait pas pour habitude de consommer d’alcool, « est arrivé dans un état “pas normal” ». Quand je lui ai demandé pourquoi il avait bu, il m’a expliqué que s’ils étaient toujours ensemble, sa femme et lui auraient célébré leur 15e anniversaire de mariage. « J’ai fait une exception pour lui, mais il était tranquille. »

La gérante de l’Abri de Nuit se réjouit de constater que « les résidents sont solidaires entre eux », qu’ils aient été policiers, infirmiers ou toxicomanes. « Ils ont tous ce manque d’amour en eux. Nous souhaitons pour notre part qu’ils réintègrent leur famille. On les encourage à renouer, mais chaque histoire difficile a ses complications et il est plus facile de dire que de faire. » Joyce dit être « persuadée que l’humain, en lui-même, n’est pas mauvais. » Mais des circonstances de la vie ont fait d’eux ce qu’ils sont. « Ce que j’apprécie avec les résidents, c’est qu’ils ont beaucoup de respect. On organise pour eux deux soirées DVD par semaine. Ils peuvent aussi jouer aux dominos, aux cartes ou au carrom », dit-elle.

Trois heures par semaine, des animateurs bénévoles viennent à l’Abri de Nuit pour faire de l’écoute auprès des résidents afin qu’ils puissent s’exprimer sur leurs souffrances. Un autre groupe de bénévoles s’occupe deux fois l’an des sorties pour les résidents de même que l’organisation de leur anniversaire. Chaque résident ne partage pas la même religion, mais au moment du repas, une prière commune est dite pour la souffrance, sentiment partagé par tous les humains…

Appel aux dons

L’Abri de Nuit de Saint-Jean a jusqu’ici reçu des dons de nourriture pour 25 personnes. « Depuis que le groupe CIEL a réparé nos lits, toutes nos chambres sont fonctionnelles et nous accueillons plus de personnes », explique Joyce Carré. De plus, « il y a des familles qui nous aident en réservant un jour fixe du mois pour nous donner des repas ». Alors que certains font des dons une fois, d’autres donateurs le font à l’improviste. Il y a donc des jours où aucun don n’est reçu. C’est en ce sens qu’un appel est lancé. Ceux désirant faire des dons peuvent contacter Joyce Carré (464-5469). Comme le centre n’est pas ouvert en journée, un message avec les coordonnées du donateur peut être laissé sur le répondeur.

La nouvelle vie de Marcellino et Berty

Marcellino Goder est aujourd’hui “cleaner” et gardien à l’Abri de Nuit de Saint-Jean. Avant cela, il avait été renvoyé par le centre à trois reprises. « J’étais en relation avec une femme, mais comme je n’étais pas très stable et que j’étais tombé dans la boisson, elle m’a mis à la porte. Grâce à l’ancienne gérante, Brigitte François, je suis venu ici, mais comme je continuais de boire, on m’a renvoyé à trois reprises. Finalement, j’ai pris la décision d’en finir avec l’alcool. À partir de là, je me suis bien comporté et on m’a même donné un travail ici. Cela fait trois ans que je suis ici et j’ai aujourd’hui pu trouver une maison à Quatre-Bornes. La maison était vide. Joyce Carré m’a aidé à trouver un four et de l’ameublement. Ma prière, aujourd’hui, est de pouvoir trouver une compagne et que nous puissions rester ensemble pour toujours. Je n’ai pas honte de le dire, mais la boisson me dictait de mauvaises choses. Il y a même des gens qui me “lançaient des malédictions” en disant que je resterais toujours à la rue. Mais j’ai prié Dieu et aujourd’hui, j’ai trouvé la paix. Je remercie les animateurs Georgette Félix et Max Lenette, qui m’ont soutenu. »

De son côté, Berty est à l’Abri de Nuit depuis un an et demi. Depuis que sa mère est décédée, le propriétaire de la maison lui a demandé de quitter les lieux. « Je suis resté deux jours chez ma sœur, mais comme il n’y avait pas suffisamment de place chez elle, je suis venu ici. Parfois je travaille comme peintre et d'autres fois, je n’ai pas de travail. » Père d’une fille et grand-père, cet homme de 51 ans a trouvé à l’Abri de Nuit un refuge, où « je me sens plus serein ». À présent, son souhait est de trouver une maison comme Marcellino.