ABSENCES DE RÉPONSES AUX QUESTIONS PARLEMENTAIRES : Nando Bodha et Anil Gayan au top du hit-parade

Si, à la fin de l’année dernière, Leela Devi Dookun-Luchoomun occupait la première place des ministres qui n’ont fourni aucune réponse aux 9 questions parlementaires des députés de l’opposition et de leurs propres back-benchers, notamment sur le 9-Year Schooling, elle a, aux dernières statistiques compilées pour 2016, été détrônée par Nando Bodha qui a ignoré 12 interpellations. Au haut du hit-parade des ministres qui font fi des questions de leurs collègues, il y a aussi le ministre de la Santé qui a 8 questions non-répondues à son compteur. Au total, 41 questions n’ont pas obtenu de réponses de l’ensemble du Conseil des ministres.

Le meilleur élève de la classe des ministres reste le premier d’entre eux, Sir Anerood Jugnauth, qui a déjà soumis les réponses écrites à toutes les questions qui lui ont été posées même lorsqu’il cumulait les fonctions de ministre des Finances. Seule manque à l’appel une question sur Heritage City.

Les questions auxquelles le ministre des Infrastructures publiques n’a pas répondu sont celles de Raffick Sorefan sur des accords signés avec la Corée du sud portant sur des projets routiers. Mêmes ses collègues le whip du gouvernement Mahen Jhugroo et Raj Dayal ont subi le même traitement. Le rétrogradé au back bench Dayal n’a pas obtenu réponse à sa question sur le marché de Flacq, tandis que Mahen Jhugroo attend toujours les réponses à ses interpellations sur la desserte en bus du trajet Curepipe à Carreau Accacia, sur l’état de l’hôpital de Mahébourg et sur la construction d’un nouveau marché à Plaine Magnien.

Pas plus de chance pour Ezra Jhuboo qui semble devoir attendre encore longtemps pour savoir si des barrières de sécurité seront installées à Chemin Grenier. Idem pour Aadil Ameer Meea qui réclamait de Nando Bodha des précisions sur une lettre de riverains de la rue St François Xavier pour convertir certaines rues en sens unique et sur les problèmes de circulation à la route des Pamplemousses et la création d’un nouvel accès à Vallée des Prêtres ou sur les mesures de sécurité nécessaires à Quartier Shell, Roche Bois.

Pas de réponses, non plus, à la question très élaborée et très précise de Raffick Sorefan sur les 100 “semi low floor buses” que la CNT a achetés de ABC Coach Works Ltd.

Anil Gayan talonne de près son collègue Nando Bodha avec 8 questions restées sans réponse. Parmi elles, une interpellation de son propre colistier du PMSD, Guito Lepoigneur, sur la liste d’attente pour les interventions chirurgicales ou le National Drug Observatory. Pas de réponses, non plus, aux questions d’Osman Mahomed sur ceux qui n’ont pu subir une angioplastie, de Rajesh Bhagwan sur le retrait de Dhiren Moher de la liste des patients en attente d’une angioplastie, de Joe Lesjongard sur le décès d’un patient de 25 ans à l’hôpital Candos, de Danielle Selvon sur les produits listés dans la première cédule de la Dangerous Drugs Act, de Marie Claire Monty sur les césariennes.

Si les autres ministres ont une ou deux questions non-répondues, il ne faut pas croire que celui de la Bonne Gouvernance a donné le bon exemple puisqu’il a, lui-même, deux questions très intéressantes qui attendent d’être répondues, celles d’Alan Ganoo sur l’Integrated Reporting Services Agency et le personnel qui y est affecté, et d’Aadil Ameer Meea sur les administrateurs spéciaux de la défunte BAI, la durée de leur mandat, les honoraires réclamés, ceux qui ont été payés et à quelles dates.

Comment ne pas comprendre qu’ils soient nombreux au sein même du gouvernement pour soutenir que Roshi Bhadain est mal placé pour faire la leçon aux autres!