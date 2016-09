À ABU DHABI ART HUB : Kavinash Thomoo, le visuel et l'imaginaire

Abu Dhabi Art Hub est une plateforme culturelle pour des échanges entre artistes internationaux. Ce pôle culturel a permis à l'artiste mauricien Kavinash Thomoo de bénéficier d'une résidence artistique qui débouche sur une exposition. Ce programme d'échange a été rendu possible grâce au soutien de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et ZeeArts Community. Des photographies, peintures, gravures aux images digitales de Kavinash, les arts visuels dans la région achèvent le processus de rencontre entre la tradition et les recherches contemporaines. S'emparant de l'ici et de l'ailleurs, notre artiste en fait des œuvres de fiction qui révèlent le pouvoir évocateur et le parallélisme entre le pays d'accueil et le pays natal.

Dans cette relecture du concept de « nation » par la fiction, et de la tradition par l'imagination, les gravures, collages, peintures, occupent une place centrale dans l'exposition de Kavinash Thomoo à Abu Dhabi Art Hub. Qu'il s'agisse de poursuivre un travail sur le sentiment d'appartenance, l'environnement, les arts visuels ouvrent l'un des territoires les plus féconds de l'imaginaire. « Both Mauritius and United Arab Emirates aim to retain a fine balance between tradition and the search for modernisation. Privileged symbols of national identity have been chosen among landscapes, the flora and fauna, as well as man-made architecture. The desert sand from Liwa and that of the Mauritian beach are both essential aspects of each country's national imagination and touristic appeal. The materiality of the sand serves as a pivotal element around which the conceptualisation of the artworks is axed…», déclare Kavinash au sujet du concept elaboré dans ses travaux. Il a forgé des outils pour aboutir à configurations d'images propres à des catégories culturelles.

Ses travaux sur les mythes et les symboles, qui passent par différents médiums, peuvent se lire comme une vaste entreprise de réhabilitation de l'imaginaire. La force du symbole, la composition, la perspective, le visionnement (où se situe le spectateur vis-à-vis l'art) composent un ensemble d'images incarnées dans deux cultures, deux civilisations. Le « trajet artistique », c'est le va-et-vient entre ces deux pôles. Il y a du rêve sous des formes plus abouties dans les diverses formes de création artistique que nous présente Kavinash Thomoo.

Le visuel (The Construct – 1, 2, The Observation…) est à la fois un miroir et une représentation des dynamiques culturelles qui informe les notions de communauté, appartenance, etc. La couleur, les assemblages, matériaux divers (bagasse, sable, papier) permettent de 'voir' dans les images visuelles non seulement un ensemble d'allégories du patriotisme mais également un ensemble qui représente les dynamiques sociales, culturelles tout en créant des symboles, des permanences toujours visibles entre deux pays une synthese entre leurs natures : « Collective negotiation and identification with national iconography produce symbolic communities with members who experience sentiments of patriotic belongingness through such visual stimuli. Born out of digital experimentation, photography, printmaking techniques, painting and installation, this collection offers a poetic symbiosis between the two countries…»