ACADÉMIE DE CYCLISME DU NORD : L'intégration sociale à travers le sport

Une académie de cyclisme a été lancée dans le Nord de l'île. Ceci dans le but de faciliter l'intégration sociale, à travers le sport. C'est dans cette optique que la Deutsche Bank Mauritius a décidé de parrainer cette académie en leur permettant de faire l'acquisition d'équipements nécessaires pour l'entraînement et en couvrant d'autres dépenses liées à ce projet.

« Nous avons pris conscience durant les Deutsche Bank 100 km Cycle Tour annuels du potentiel des jeunes participants mauriciens, tout particulièrement après la victoire de Yoan Pirogue en 2015. Cette même année, nous avons choisi SAFIRE en tant qu'Ong bénéficiaire et avons été impressionnés par leur travail sur le terrain. Il nous est alors venu à l'idée de mettre leur équipe en contact avec la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), qui avait pour projet de lancer des académies à travers l'île. Mais nous avons voulu également donner un coup de pouce financier à la jeune génération de cyclistes » , a avancé le Chief Country Officer de Deutsche Bank Mauritius, Friedrich Philipps.

Edley Maurer, manager de SAFIRE, considère que le sport est un excellent médium pour inculquer des valeurs telles que la discipline, le respect et la persévérance. « Depuis 2006, nous oeuvrons pour les droits et l'encadrement des enfants des rues, issus particulièrement des régions telles que Triolet, Baie du Tombeau, Bois Marchand, Camp Levieux, Bambous, Riambel, Beau-Vallon, Bel Air, Olivia et Caroline. Nous portons notre attention sur les enfants non-scolarisés de moins de 16 ans, ou avec un absentéisme aggravé, et des filles-mères, entre autres. 20 de nos bénéficiaires âgés entre 12 à 14 ans, dont quatre filles, ont intégré l'académie de cyclisme du Nord. Depuis leur intégration, nous avons noté un changement dans leur comportement ; ceux qui étaient récalcitrants envers la discipline, par exemple, sont beaucoup plus calmes. C'est une opportunité pour ces enfants de pratiquer une activité saine et aussi un moyen pour eux d'intégrer la société à travers des échanges entre clubs et régions. »

Devenir des modèles à suivre

Lawrence Wong, président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), a pour sa part fait ressortir que la petite reine est un sport pour tous et qu'elle ne devrait pas être réservée uniquement à une élite. « La FMC a fondé en octobre dernier l'Académie de cyclisme du Nord grâce au soutien de la Deutsche Bank. Je tiens d'ailleurs à remercier la compagnie bancaire pour son engagement et pour avoir cru en la justesse de ce projet et dans le potentiel de notre jeunesse. Nous opérons également une autre académie à Bambous depuis janvier 2017 et nous espérons créer deux autres académies dans le Centre et le Sud de l'île d'ici la fin de cette année ». Il a d'ailleurs précisé que « les entraînements ont lieu deux fois la semaine au stade Anjalay sous la férule de José Achille (entraineur national), avec la collaboration de Yoan Pirogue et Christian Lutchmun. »

L'homme fort du cyclisme local a demandé aux 32 bénéficiaires de faire preuve de beaucoup de sérieux, d'avoir un comportement exemplaire et d'être toujours à l'écoute des encadreurs ainsi que d'encourager l'esprit d'équipe. « Devenez des exemples pour vos amis qui eux aussi caressent le rêve de pouvoir réussir dans la vie et d'avoir cette opportunité de se prouver. Ce n'est qu'un début, car au terme de leur entrainement, ce ne sont pas que des cyclistes chevronnés que vous verrez sur nos routes, lors des compétitions nationales, régionales et internationales, mais surtout des citoyens à part entière. En effet, en dehors de l'esprit de compétition, l'une des vocations premières de l'Académie demeure celle de favoriser les rencontres humaines. C'est ce que nous leur souhaitons et ce que nous tâcherons de réaliser ensemble. »

À noter que le lancement officiel de l'Académie de cyclisme du Nord a eu lieu le jeudi 9 mars au stade Anjalay.