ACCA-SONDAGE : Les femmes plus enclines à faire une longue carrière dans la finance

Dans le cadre de la journée des droits de la Femme, célébrée mercredi dernier, l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) a révélé des détails d’un sondage réalisé auprès de 18 000 personnes dans le secteur. Celui-ci démontre que les femmes sont davantage disposées à faire une longue carrière dans la finance, soit 47%, contre 40% pour les hommes. Toutefois, il est noté que l’inégalité existe toujours dans certaines hautes sphères.

Intitulé Generation Next, ce sondage relève trois points sur la question de genre dans le monde de la finance. Outre le fait que les femmes se montrent plus déterminées à mener leur carrière dans la durée, il démontre également qu’elles sont moins disposées à changer d’employeur. 42% d’entre elles souhaitaient une promotion en interne, contre 37% chez les hommes.

De même, les femmes montrent moins d’ambition en ce qu’il s’agit de lancer leur propre entreprise. Alors que 84% des hommes sondés rêvent de travailler un jour à leur propre compte, les femmes sont seulement 74% à envisager un tel avenir. Ce qui a poussé la Chief Executive d’ACCA, Helen Brand à commenter : « Pour dépasser les inégalités démontrées dans ces statistiques, les entreprises doivent miser sur un environnement de soutien et éliminer les préjugés dans sa structure, qu’ils soient conscients ou inconscients. »

Elle a ainsi invité les femmes souhaitant occuper des postes de décision dans le domaine de la finance à s’inspirer d’un « role model », à explorer les opportunités pour développer leurs talents de leader, que ce soit au travail ou ailleurs, et à utiliser des possibilités d’horaires flexibles pour leur développement personnel, et non pas uniquement pour les enfants.

Des 480 000 étudiants d’ACCA à travers le monde actuellement, 54% sont des filles. Ce qui laisse envisager un meilleur positionnement des femmes dans le monde de la finance à l’avenir.