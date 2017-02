ACCAPAREMENT DES PLAGES : Controverse autour de la « dé-re»-proclamation de la plage publique de Pomponette

La proclamation par le ministère des Terres et du Logement de 10 arpents et 39 perches comme plages publiques à Pomponette suscite des interrogations. « Les autorités tentent-elles d’induire la population en erreur en faisant accroire que la plage de Pomponnette s’est agrandie alors qu’un projet hôtelier est envisagé à proximité et pour lequel une partie de la plage entre St-Félix et Pomponette a récemment été déproclamée par le même ministère? » C’est la question que se posent des écologistes et défenseurs de l’environnement qui déplorent qu’au lieu de rendre les plages plus accessibles aux Mauriciens, les autorités, en octroyant des baux à des fins commerciaux sur les Pas géométriques, rétrécissent les plages publiques.

Dans un communiqué de presse émis le 15 février dernier, le ministère de Terres et du Logement informe en effet le public que « 10 arpents 39 perches seront proclamés plage publique à Pomponette ». Il est indiqué que l’annonce publique sera bientôt publiée et que « cette partie proclamée dispose d’un sea frontage de 477 mètres ». Le ministère avance de même que « cette proclamation s’ajoute aux 17 arpents 24 perches de plage publique existante de la région. De ce fait, la superficie totale de plage publique sera de 27 arpents 63 perches dans cette partie de l’île ».

S’il est question qu’un accès piétonnier de 1,83m de large menant vers la plage a été créé pour le public et sera aménagé par le Conseil de district de Savanne et qu’en outre 1 arpent 92 perches, avec un sea fortage de 145 mètres seront proclamées publiques à Riambel, les défenseurs de l’Environnement y voient là une tentative de bluff de la part des autorités. Pour les membres de Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL), « il s’agit d’une insulte à l’intelligence de la population ». Ils rappellent que « toute la plage de Pomponette était publique jusqu’au 24 août dernier. Et la plage couvrait une superficie de 900 mètres. Comment le ministère peut-il venir induire en erreur la population en faisant accroire qu’elle lui redonne ce qu’elle avait déjà? » La plate-forme AKNL fait ressortir que cette partie de l’île est très fréquentée par les plagistes et Pomponette est une des plages les plus appréciées du Sud. D’où son action pour que l’intégralité de cette plage soit préservée au profit du public.

Selon AKNL : « Un bluff »

C’est aussi en ce sens que cette association — qui a entré une action en cour contre le ministère, à la suite de la déproclamation d’une partie de la plage de Pomponette en août dernier, dans le cadre du projet hôtelier envisagé sur le site par Clear Ocean Hotel and Resort Ltd — qui veut que la plage de Pomponette soit restituée dans le domaine public, milite pour que l’ensemble du front de mer utilisé aujourd’hui par le public, de St-Félix à Pomponette, soit proclamé, de manière permanente, plage publique.

Une lutte que mènent parallèlement deux autres ONG, Le Forum Citoyens Libres (FCL) et la Platform Moris Lanvironman. Du côté de la Platform Moris Lanvironman, on estime que la plage qui sera proclamée publique dans la partie orientale de Pomponette n’est pas du tout comparable à celle qui a été déproclamée pour faire place à l’hôtel de Clear Ocean Hotel and Resort, à la fois en termes de taille (10 arpents contre près de 17 arpents et 435 mètres contre 915 mètres) qu’en terme de qualité. « Il y a une inégalité frappante. La plage qui sera proclamée est pourvue de gabions depuis les années 1990 ; les gabions sont moches et coupent la plage sur la longueur. Eventrés par endroits, ils présentent un risque à la sécurité. Il n’est pas possible de se baigner, ni même faire trempette dans la mer », fait-on ressortir. Pour les membres de cette organisation, « c’est un affront au public que de lui enlever une grande et belle plage et tenter de faire passer la pilule en déclarant publique une plage plus petite et de qualité très inférieure juste à côté ».