ACCAPAREMENT DES PLAGES : Le FCL continue son combat, Meeting de remerciements prévu demain à Mahébourg 

En dépit des revers reçus des instances judiciaires notamment dans le cas de la contestation du projet de construction du Chaland Hotel & Resorts à La Cambuse, le Forum Citoyens Libres (FCL) ne baisse pas les bras. Au contraire, le groupe continue sa lutte et lève le bouclier dans d'autres cas qu'il qualifie d'accaparement de la plage publique. Et dans son combat, le FCL est soutenu par plusieurs personnes, dont les habitants des différentes régions concernées par ses luttes. Dans cette optique, pour remercier ces militants de leur soutien, le FCL tiendra, demain, un meeting de remerciement à Mahébourg à côté du bazar, à partir de 16h, en présence de Jack Bizlall, entre autres invités. Le FCL préfère ainsi positiver sur les avancées des dossiers, et ce, même par rapport à celui de La Cambuse où les promoteurs, le groupe Currimjee, a fini par obtenir gain de cause. Mais pour Georges Ah Yan, porte-parole du FCL, "si au niveau de la bataille écologique – concernant les dunes, notamment – engagée, nous attendons le verdict de la Cour, nous sommes parvenus à remporter la manche concernant l'accaparement des plages." Une conclusion du fait que, selon lui, les Currimjee ont "retourné", au public, quelque 1 et 1/2 arpents de plage en mai 2016. Fort de ce qu'il estime "une victoire", le FCL se positionne sur d'autres combats, dont celui de St Félix, de Trou d'Eau Douce et de Bel Ombre, avec pour objectif de contester tout "accaparement de nos plages."

Medical Council

Le Dr Medha Ancharaz au poste de Registrar

Après maintes turbulences, qui se sont soldées par la révocation de cinq nominés sur le board, un cas logé en Cour contre le nominé du ministre Husnoo pour assurer l'intérim, et d'autres dénonciations à l'ICAC, entre autres, le board du Medical Council dispose enfin d'un Registrar. Suivant l'exercice d'interviews mené, ces deux dernières semaines, par le panel indépendant, l'institution a avalisé le choix effectué. Le nouveau titulaire est le Dr Medha Ancharaz. Outre une formation en droit et un diplôme en LLB, il a exercé plus de 30 ans dans la fonction publique en occupant plusieurs postes. Cet ancien Community Physician a aussi agi en tant que Regional Health Director de l'hôpital de Rose-Belle. Il a pris sa retraite il y a moins de deux ans. "Il a le profil idéal pour ce poste", laissent comprendre quelques-uns de ses anciens collègues, qui rappellent ses nombreuses années d'expérience et ses compétences dans différents domaines.

Le Groupe ABC

Un minibus offert à la Global Rainbow Foundation

Le groupe ABC, à travers la Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen, s'associe à la New India Assurance et la Life Insurance Corporation pour faire don d'un minibus à la Global Rainbow Foundation.

La Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen a procédé à la remise des clés d'un minibus aux dirigeants de la Global Rainbow Foundation (GRF) lors d'une cérémonie organisée au siège de l'organisation non gouvernementale à Petit Raffray, lundi dernier.

Pour David Ramsay, CSR Manager de la Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen, "malgré le peu de temps que la GRF existe, leur action a pu toucher bon nombre de nos concitoyens souffrant d'un handicap. Ce bilan en dit long sur la détermination et le travail acharné de l'équipe de la GRF. De par ce travail sérieux, le Groupe ABC, à travers sa fondation, a tenu à offrir son soutien à cette ONG qui existe depuis 2011."

Offert en partenariat avec la New India Assurance et la Life Insurance Corporation, le mini-bus a été modifié afin d'accueillir des chaises roulantes et est équipé d'un hayon élévateur afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Loisirs

Journée dominicale à la Vanille Nature Park et au Domaine de l'Étoile

La Vanille Nature Park (Rivière des Anguilles) et le Domaine de l'Étoile(Sébastopol) ouvrent leur porte dès 9 h aujourd'hui au public pour une journée consacrée aux loisirs. Cet événement, organisé en collaboration avec le ministère du Tourisme et de la Tourism Promotion Authority (TPA), permettra aux petits et aux grands de bénéficier de tout un programme d'activités à un tarif réduit: l'entrée à Rs100 pour les adultes et Rs50 pour les enfants (gratuite pour les moins de 3 ans).

Au programme à la Vanille Nature Park: entrée à la réserve animalière pour découvrir le plus grand park des tortues Aldabra et Radiata et les milliers de crocodiles élevés dans le park, ferme intéractive, pêche à la ligne, animations musicales et jeux divers. Par ailleurs, le visiteur découvrira pour la première fois au "Crocodile Park", le nouveau musée du Monde perdu du Dodo qui y sera inauguré. La faune et la flore du Domaine de l'Etoile se laissera découvrir à pied ou en quad et à cheval à des prix réduits. Le trekking et tir à l'arc font aussi partie des activités gratuites.

Enfants handicapés

L'Ombudsperson réclame un meilleur accès au transport public

Quand des enfants et collégiens qui ne sont pas en situation de handicap physique et mental dépeignent l'inclusion de ceux qui le sont, leurs oeuvres donnent naissance à un livre. Celui-ci, publié et lancé par le Bureau de l'Ombudsperson pour les Enfants, porte le titre Advocating for the Rights of Children with Disabilities to Education. Pour ce livre, des dessins, pyrogravures, peintures ont été recueillis pour illustrer les droits fondamentaux des enfants handicapés. Chaque œuvre est accompagné de commentaires. Lors du lancement du livrejeudi dernier, l'Ombudsperson pour les Enfants a plaidé pour un meilleur accès au transport pour les enfants à mobilité réduite. "À ce niveau, il y a un effort à faire !" a relevé Rita Venkatasawmy, en présence de la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun Luchoomun. Sans des facilités pour permettre aux enfants handicapés de voyager dans des transports publics notamment, c'est aussi leur droit à l'éducation qui n'est pas toujours respecté, a déclaré Rita Venkatasawmy. De son côté, la ministre Dookun Luchoomun a annoncé la mise en place d'une Special Education Needs Authority qui établira des normes devant être respectées en matière d'éducation pour les enfants en situation de handicap.