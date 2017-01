ACCAPAREMENT DES PLAGES PUBLIQUES : Un contrôle plus rigoureux exercé  

Afin que l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers, le vice-Premier ministre et ministre des Terres et du Logement, Showkutally Soodhun, et son collègue de l’Environnement, Etienne Sinatambou, unissent leurs forces en vue d’assainir les plages publiques. Un comité dont le responsable désigné est le DCP Taujoo, et qui regroupe divers ministères, dont la Beach Authority, a été institué en vue de sanctionner les contrevenants à travers des crack down operations. Les propriétaires de bungalows qui limitent l’accès à la plage au public étaient également à l’agenda.

À l’issue de la réunion du comité qui s’est réuni, hier matin, au bureau du ministre Soodhun, ce dernier a déclaré la guerre aux opérateurs et aux propriétaires de bungalow qui détiennent un bail privé et qui louent leurs propriétés aux touristes sans avoir les permis nécessaires. S’agissant des propriétaires des bungalow qui limitent l’accès à la plage en clouant des panneaux d’interdiction de pique-niquer et autres, le ministre déclare que cela doit changer et les lois revues s’il le faut. Cela fait suite à sa visite à la Pointe D’Esny durant la semaine. Le ministre des Terres et du Logement ajoute que le public, pour sa part, doit savoir se comporter correctement, notamment en face des hôtels.

Les ministres Soodhun et Sinatambu s’étaient déjà mis à la tâche le week-end en se rendant sur la plage de Trou-aux-Biches. Là ils ont constaté que des transats et parasols, qui ont fait couler beaucoup d’encre dans la presse en raison de leur forte concentration sur les plages publiques du Nord étaient bel et bien présents et plus que jamais envahissants. Les deux ministères ont résolu de veiller scrupuleusement à ce que les règlements, déjà en vigueur, soient respectés. Les transats et parasols loués aux touristes sont désormais interdits pendant les week-ends et jours fériés. A Pereybère, un opérateur qui exerçait toujours alors que son permis n’a pas été renouvelé a vu ses équipements être saisis par la Police. A Pereybère aussi, l’exposition de transats et de parasols est interdite.

Visites surprises

Le ministre Soodhun compte faire des visites surprises sur toutes les plages publiques. Ceux qui auront placé des transats pendant le week-end et les jours fériés verront leurs permis résiliés, a-t-il dit. “Nous comptons sévir aussi contre les pique-niqueurs qui laissent leurs déchets sur place au lieu de les ramener chez eux”, a-t-il déclaré par ailleurs.

Showkutally Soodhun s’en va en guerre contre les propriétaires de bungalows qui louent leurs propriétés aux touristes alors qu’ils ne détiennent pas le permis requis. “Je leur reprendrai leur campement. Je suis un professionnel en la matière”, a-t-il prévenu.

Pour sa part, la Beach Authority, qui ne compte que cinq Enforcement Officers, effectue de manière épisodique des crack down operations. Ainsi, 211 contraventions ont été dressées de janvier à décembre 2 016 pour divers délits, dont 22 pour les transats et parasols. Rien que dans le Nord, on compte 131 contraventions, dont 59 pour le délit de trading without licence.

“Nos officiers ne peuvent verbaliser les contrevenants. Ils font appel aux éléments de la National Coast Guard. Ces derniers peuvent, de leur propre chef, prendre des contraventions selon les dispositions de la loi”, précise le directeur de la Beach Authority, Dhuneeroy Bissessur, rencontré à son bureau vendredi. Le permis délivré par la Beach Autority est renouvelable chaque année au coût de Rs 1 000 pour les parasols et Rs 1 000 pour les transats.

Contrôles plus rigoureux pour le kite surf et le wind surf

Les règlements qui régissent les sports nautiques tels que le kite surfing et le wind surfing sont appelés à changer. C’est ce qu’annoncent le ministère du Tourisme et des Loisirs et la Beach Authority. “Un règlement qui devrait aussi évoluer, limitant l’octroi de permis et les autorisations uniquement à son organisme”, souligne le directeur de la Beach Authority, Dhuneeroy Bissessur.

Actuellement, selon ce dernier, ces deux activités sont pratiquées encore un peu partout à travers l’île. Pour mieux les contrôler, surtout après la noyade d’un touriste russe récemment, les choses sont appelées à évoluer encore plus vite. “Nous avons déjà entamé les actions. La législation doit maintenant suivre”, dit Dhuneeroy Bissessur.

D’ores et déjà, apprend-on, un comité avait, à l’initiative de la Beach Authority, été mis en place depuis 2016. Ceux qui y siègent se sont réunis de manière régulière et il en ressort que le kite surf et le wing surf ne peuvent être plus pratiqués dans les conditions actuelles. Seules trois plages seront ciblées pour ces sports.

Des plages prisées, comme Palmar, Bras-d’Eau, et Poste-la-Fayette seront interdites car la police estime que les vagues et le vent sont deux facteurs dangereux dans ces lagons.

Notons qu’ils sont actuellement environ 17 opérateurs à travers l’île à posséder leur licence de la Tourism Authoriy.