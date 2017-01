ACCÈS À LA SANTÉ: Médecins spécialistes de l’État interdits dans le privé

Encore une fois, l’annonce d’une décision aux conséquences graves pour la population. Encore une fois, une décision en l’absence d’une étude de son impact sur notre vie. On ne sait pas non plus la teneur de la réflexion qui a été menée, si toutefois elle a eu lieu, par le ministère de la Santé pour qu’il conseille l’interdiction des spécialistes affectés dans nos hôpitaux de traiter les malades en dehors de leurs heures de travail officielles. On n’ose penser qu’il s’agit d’une de ces déclarations bandes-annonces destinées à occuper l’opinion pendant un certain temps afin que le public ne se pose pas les vraies questions qui affectent notre système de santé de même que notre société.

Entre légèreté et populisme d’État

On peut comprendre qu’il existe un mécontentement sur la gestion du système de santé à Maurice et que le public applaudirait tout gouvernement qui tirerait à boulets rouges sur le personnel soignant en contact avec le public qui, au quotidien, se plaint de ces fonctionnaires. Punir pour faire plaisir à la foule est un jeu politique. Mais, dans le cas présent, ce n’est pas sûr que le bouc émissaire, choisi pour expliquer les causes d’un système de santé défaillant, soit le bon. C’est une erreur de croire qu’en interdisant les médecins spécialistes de voir les malades en privé, le peuple va applaudir. Le populisme ne marche pas à tous les coups. Surtout pas en s’en prenant au “welfare state”, sans même la pression des institutions de Bretton Woods, dont l’IMF.

Pas besoin d’être expert pour savoir que la victime collatérale de cette décision à venir sera le malade qui fréquente nos hôpitaux et centres de santé, et qui n’a pas les moyens de s’offrir les soins du privé. Et il ne s’agit pas seulement du petit peuple, mais de la majorité des Mauriciens qui, n’étant pas couverts par une assurance privée ou n’ayant pas de gros moyens, doivent se rendre à l’hôpital pour être soignés par les meilleurs spécialistes du pays. Ils sont des centaines de milliers de Mauriciens qui sont obligés d’avoir recours à nos hôpitaux, car les cliniques et centres privés sont hors de leur portée.

Ceux qui ont les moyens ne doivent pas être hypocrites. Lorsqu’ils sont malades, leurs proches et eux, ce sont vers les spécialistes les plus connus qu’ils se tournent. Ils savent très bien que ces spécialistes sont en grande demande, justement pour leur compétence. Des gens font la queue dans des cabinets de consultation ou dans des cliniques privées et attendent des heures pour être reçus. Les pauvres, eux, vont dans les hôpitaux. Lorsque ces spécialistes cesseront de venir dans les hôpitaux, le pauvre devra se contenter des remplaçants inconnus du grand public. Car ne nous voilons pas la face, notre système de santé comprend également des médecins à qui on ne confierait pas notre vie.

La légèreté de cette décision vient du fait que la vraie raison de cette dernière soit inconnue. Nous devons donc spéculer. Est-ce la pression des spécialistes exerçant uniquement dans le privé qui souffrent de concurrence ? Si c’en est ainsi, ces spécialistes doivent comprendre la logique du malade qui, après avoir comparé entre les options dont il dispose, recherchera et réclamera “value for money”. Est-ce pour empêcher que les spécialistes travaillant dans les hôpitaux publics ne s’enrichissent ? Si c’en est ainsi, serait-il nécessaire de rappeler que si ces spécialistes travaillent dans nos hôpitaux ce n’est pas pour les salaires qui leur sont offerts : ils feront beaucoup plus d’argent en travaillant uniquement dans le privé.

On ne comprendra pas par ailleurs en quoi l’accès à la santé sera amélioré, ou en quoi le système de santé publique sera allégé. En quoi cette décision corrigera-t-elle un système défaillant ? On ne saisit pas le rationnel, le sens de la pensée de ceux qui nous imposent une telle décision. C’est typique d’un pays qui n’a jamais tenu un débat national sur les grands enjeux, et où le gouvernement ne peut en apporter seul la réponse. C’est typique d’un pays qui s’enfonce dans un ridicule pédant « only government knows, only government decides » alors qu’il n’existe pas de véritable politique de santé, encore moins d’un plan de développement du secteur dans le moyen et long terme. Et où tout se résume au “management by crisis”.

Conclusion

Au-delà de la légèreté et du populisme, la décision ressemble à ces coups d’éclat pour montrer à la population que le gouvernement est en train de travailler. Tout comme certaines autres décisions, notamment les épisodes méthadone ou drogue de synthèse, cette situation placera le ministère “in the limelight” pour qu’il ne sombre pas dans l’oubli de l’électorat. La déclaration aura quand même quelque chose de positif pour le gouvernement : la mauvaise passe politique dans laquelle il se trouve avec le départ de son principal allié ne fera plus la une des médias. Utile gestion de l’opinion !