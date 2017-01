ACCIDENT À BEL-OMBRE : Une jeune femme de 25 ans meurt sur le coup

Sophie Marie, âgée de 25 ans, une habitante de Rivière-du-Poste, a connu une triste fin vendredi après-midi dans un accident de la route survenu à Allée Coco à Bel-Ombre. Elle était en voiture avec son petit ami, Brian François, 23 ans, un habitant de La Gaulette, lorsque leur véhicule a été pris dans un carambolage entre une voiture et un camion, qui a percuté leur véhicule.

La jeune femme n’a pas survécu à l’impact. Elle est morte sur le coup. Son petit ami, qui était au volant, blessé, a été admis à l’hôpital de Souillac pour les premiers soins. La victime, restaurant manager, et son petit ami, tous deux des employés d’Outrigger Mauritius Beach Resort, rentraient chez eux après avoir terminé leur service. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria pour une autopsie. Selon nos informations, la vitesse pourrait être la cause du drame. Irène Coret, tante de Sophie Marie, témoigne : “Elle était une battante, persévérante et avait beaucoup de projets. Dommage, elle nous a quittés trop jeune. C’est une grande perte pour la famille.”

Par ailleurs, deux jeunes ont été tués mardi dernier après l’accident survenu à La Laura dimanche dernier où le corps sans vie de Luvin Bindah, un habitant de Montagne-Blanche âgé de 26 ans, a été retrouvé par son beau-frère avec de multiples blessures. Selon la police, le jeune se trouvait à moto. Son véhicule ne se trouvait pas cependant pas sur les lieux au moment de l’arrivée de la police qui a ouvert une enquête.

Mardi dernier, Aksaye Ramjuttun, âgé de 21 ans, habitant de Bon-Acceuil, et Babooramsing Gungaram 22 ans, un habitant de Mare- d’Australia, ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à un rallye le jour de l’accident. Les deux ont comparu devant le tribunal de Flacq le même jour.

Une chargé provisoire d’homicide involontaire a été retenue contre Aksaye Ramjuttun et celle de “willfull act of culpable omission” contre Babooramsing Gungaram. Ce qui veut dire, selon un officier de police, qu’il était en mesure de porter secours à Luvin Bindah et qu’il ne l’aurait pas fait.

Akshaye Ramjuttun a pu rentrer chez lui après avoir fourni une caution, tandis que son ami est toujours en détention. L’enquête est menée par l’inspecteur Sanjay Thacoor, supervisé par le surintendant de police Bhanarsee.