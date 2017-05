ACCIDENT FATAL À BOIS-PIGNOLET : Un couple britannique uni dans la mort

George et Elizabeth Vaughan, âgés de respectivement 57 et 46 ans, ont rendu l’âme à quelques heures d’intervalle lors d’un terrible accident survenu hier après-midi à proximité de Bois-Pignolet sur l’autoroute Terre-Rouge/Verdun. Ce couple de touristes britannique était à bord d’un taxi conduit par Shanawaz O. (44 ans), un habitant de Grand-Baie.

Les deux victimes avaient visité des sites touristiques dans le Sud le matin et faisaient route vers leur hôtel sur le littoral nord quand le drame s’est produit. Lors de son interrogatoire, le taximan a expliqué à la police de Montagne-Longue que la route était glissante à cause des averses. Arrivé près d’un rond-point, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a dérapé. Celui-ci a fait plusieurs tonneaux et le couple Vaughan s’est retrouvé coincé à l’intérieur. Le chauffeur a pu sortir du taxi avec des blessures à la tête.

Ce sont des habitants du coin et la police de Montagne-Longue qui ont extirpé le couple dans la voiture qui a été réduite en un amas de ferraille. Entre-temps, le SAMU et les pompiers ont été mandés sur le lieu. Les deux touristes britanniques ont été évacués vers l’hôpital du Nord, alors que Shanawaz O. a lui été transporté à l’hôpital Victoria à Candos. Le personnel soignant devait noter que George Vaughan avait déjà rendu l’âme alors que son épouse a subi une intervention chirurgicale. Elle est décédée en début de soirée. Leurs cadavres ont été transportés à la morgue où le rapport d’autopsie rédigé par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal, a attribué leur décès à de multiples blessures. Les touristes étaient arrivés à Maurice pour des vacances le 26 avril et ils devaient repartir le 6 mai.

Après les soins nécessaires, le chauffeur de taxi a été emmené au poste de police de Montagne-Longue pour son interrogatoire. Il a expliqué qu’il portait la ceinture de sécurité, mais pas ses clients qui étaient assis à l’arrière. L’alcootest pratiqué sur lui s’est avéré négatif. Il a été placé en détention policière pour la nuit. Mais, le quadragénaire a été pris d’un malaise et il a été transporté à l’hôpital du Nord. Une charge provisoire d’homicide involontaire devrait être retenue contre lui. Entre-temps, la voiture accidentée devait être examinée par les éléments du Scene of Crime Office (SOCO) dans la journée.

Par ailleurs, le corps d’un ressortissant hollandais a été découvert en bordure de route à Flic-en-Flac tôt dimanche matin. Ce touriste de 44 ans qui logeait à Tamarin gisait à côté d’un scooter endommagé. Selon la police, il a été victime d’un délit de fuite. La police a transporté son cadavre à la morgue de l’hôpital Victoria à Candos. Les enquêteurs cherchent toujours le véhicule qui l’a percuté. Avec le décès de ces trois touristes, le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route cette année s’élève à 51.