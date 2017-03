ACCIDENT DE LA ROUTE : Charge de conduite imprudente rayée contre un automobiliste

Un automobiliste poursuivi en Cour de Curepipe sous une accusation de « involuntary wounds and blows by imprudence » après une collision avec un autobus a vu la charge portée contre lui rayée, au bénéfice du doute.

L’accident est survenu le 23 décembre 2011 à Wooton road, Eau Coulée, entre une voiture et un bus de la Corporation nationale de transport (CNT). Selon le chauffeur de l’autobus, l’accident s’est produit lorsque la voiture a dépassé un autre véhicule et n’a pas eu le temps de regagner sa voie, percutant le flanc droit du bus. Des passagers de la voiture ont été blessés et transportés à l’hôpital.

Le conducteur de la voiture a toutefois nié toute responsabilité dans cet accident, affirmant qu’à aucun moment il n’avait dépassé de véhicules, mais que l’autobus s’était retrouvé sur sa voie. Il avait alors essayé de le contourner, sans réussir, en raison de la largeur du bus.

La magistrate Meenakshi Bhogun a émis des doutes sur la responsabilité du conducteur de la voiture dans l’accident. Elle a relevé que le conducteur du véhicule qui aurait été dépassé avant la collision n’avait pas été appelé à témoigner. Ce qui, selon elle, confirme les dires selon lesquels la voiture n’avait dépassé aucun véhicule. De plus, un des blessés avait indiqué que le chauffeur de l’autobus conduisait sous l’influence de la fatigue. Cela aurait, selon lui, causé l’accident. La magistrate a conclu que les témoignages ne corroboraient pas avec l’accusation portée par la poursuite, surtout lorsqu’il fut avancé que c’est à cause de l’imprudence de l’automobiliste que l’accident s’est produit. Ainsi, le bénéfice du doute a été accordé au conducteur de la voiture.