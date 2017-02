ACCIDENT DE LA ROUTE : Des réclamations de Rs 500 000 des proches du défunt rejetées

Un automobiliste avait succombé suite à ses blessures 17 jours après avoir été victime d’un accident de la route dans l’après-midi du 28 juin 2004. Sa motocyclette avait heurté de plein fouet l’arrière d’un autobus à Poste-de-Flacq. Ses proches avaient saisi la Cour intermédiaire pour réclamer Rs 500 000 de dommages au chauffeur du bus, le jugeant responsable de l’accident. Dans un jugement rendu le 8 février, la magistrate Sheila Bonomally a conclu le contraire, estimant que le conducteur de la motocyclette « avait fait preuve d’imprudence sur la route et n’avait pas freiné quand il le fallait ».

Les parents du défunt ont intenté un procès en réclamations contre le chauffeur, soutenant que l’accident « était de sa faute ». L’accident a eu lieu le 28 juin 2004. Selon les plaignants, l’autobus avait tourné « abruptement » dans une jonction pour prendre la route de Flacq alors que le motocycliste roulait en direction opposée, se dirigeant vers Constance en sortant de Poste-de-Flacq, ce qui a résulté en une collision entre les deux véhicules. Le motocycliste avait été projeté sur le sol et portait de graves blessures à la tête.

Le chauffeur du bus avait dit avoir pris toutes les précautions nécessaires avant de virer sur la route en direction de Flacq. Il a ajouté que l’impact a été causé lorsque la motocyclette a heurté l’arrière de son véhicule, après avoir dépassé un camion à toute vitesse. Selon les observations de la magistrate, en vue des documents relatifs à cet accident présenté en cour, le motocycliste avait « mal jugé » la distance qui le séparait de l’autobus car il aurait dû pouvoir freiner au moment voulu avant d’arriver à hauteur du bus. « Hence, the deceased departed from the standard expected from a reasonable and prudent rider as he ought to have slowed down given that his brakes were efficient and be prepared to stop when approaching that junction so that the bus would have completely engaged into the Flacq road on its right, then only he would have proceeded forward », indique la magistrate dans son jugement. Celle-ci a de fait conclu que le motocycliste était l’unique responsable de l’accident et a ainsi rejeté les réclamations de Rs 500 000 réclamées par ses proches.