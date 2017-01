ACCIDENT DE LA ROUTE - MORT DE LUTCHMEE KOO HING YUEN (75 ANS) : Son gendre : « Elle était en pleine forme malgré son âge »

Hier matin, sur la route principale de Beau-Bassin, Lutchmee Koo Hing Yuen, une habitante de la localité âgée de 75 ans, est morte sur le coup après avoir été percutée par une camionnette. Le conducteur, lui, a comparu devant le tribunal de Rose-Hill, où une charge provisoire d’homicide involontaire a été logée contre lui. Les proches de la victime sont inconsolables.

Lutchmee Koo Hing Yuen, 75 ans, une habitante de Beau-Bassin, sortait de chez elle hier matin lorsqu'elle a été fauchée mortellement par une camionnette. La septuagénaire avait quitté sa maison à 8h40 pour se rendre à la boutique de la localité à pied afin d’y acheter de la nourriture, car son petit-fils devait lui rendre visite. Mais en traversant la route principale de Beau-Bassin, dans les parages du cimetière Saint-Thomas, elle a été balayée par une camionnette qui prenait la direction de Port-Louis. Juste après la collision, le véhicule a changé de trajectoire et a percuté une voiture circulant en sens inverse. La septuagénaire, elle, est morte sur le coup.

Au Mauricien, son gendre Andy confie que la défunte était pleine de vie. « Elle sortait souvent seule faire ses courses. Elle était en pleine forme, malgré son âge. » C’est son épouse qui lui a appris la nouvelle au téléphone dans les minutes suivant l’accident. Cette dernière, pour sa part, avait été informée du drame par des voisins, témoins de l’accident. Tous deux sont sous le choc.

De son temps, la victime travaillait comme ouvrière. Lutchmee Koo Hing Yuen, qui a perdu son mari depuis plusieurs années, a eu quatre enfants – trois filles et un fils –, dont l’un est décédé. Depuis, elle vivait avec deux de ses enfants rue Dr Reid. Ce matin auront lieu ses obsèques. Le convoi mortuaire devrait quitter le domicile de sa sœur, à Résidence Barkly, Beau-Bassin.

De son côté, le conducteur de la camionnette impliquée dans cet accident fatal est un habitant de Petite-Rivière âgé de 20 ans. Il a été soumis à un alcootest, qui s’est avéré négatif. Le même jour, le jeune homme a comparu devant le tribunal de Rose-Hill, où une charge provisoire d’homicide involontaire a été logée contre lui. Il a ensuite été autorisé à rentrer chez lui.

Pour rappel, après les 57 personnes ayant trouvé la mort à moto, les piétons ont été les plus vulnérables sur nos routes en 2016. Des 144 victimes recensées au cours de l’année 2016, 45 étaient des piétons, comptabilisant ainsi près d’un tiers du nombre de morts. D’après le chef inspecteur Mohit Ramah, de la Traffic Branch, les tranches d’âge les plus vulnérables pour cette catégorie de victimes sont les enfants et les personnes âgées. Il leur est ainsi recommandé de toujours sortir accompagnés. Depuis le début de cette année, quatre accidents de la route se sont avérés fatals, faisant six victimes. Alors que quatre personnes ont perdu la vie en l’espace d’une journée, soit le 1er janvier, deux autres ont rendu l’âme depuis lundi.