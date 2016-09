ACCIDENT DE LA ROUTE  : Une sexagénaire meurt après avoir eu le pied écrasé sous la roue d'un autobus

Rohinee Damri, 61 ans, aussi connue comme Rambha, habitante de Melville, Grand-Gaube, avait été victime d'un accident le mardi 12 juillet sur la route principale de sa localité. Ce matin-là, elle avait pris place dans un autobus pour rentrer chez elle après son rendez-vous au dispensaire. Ayant trébuché au moment de descendre, la sexagénaire avait ensuite été écrasée par le véhicule. Grièvement blessée au pied droit, elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital du Nord où elle subit une intervention chirurgicale. Cependant, à 5h, hier matin, elle succomba à ses blessures après avoir passé 52 jours aux soins intensifs de l'hôpital du Nord. Une autopsie a attribué son décès à une septicémie.

Deemut, la petite-fille de la victime, était la première à se rendre sur les lieux de l'accident ce matin-là. Elle se rendait à la boutique du coin lorsqu'elle a été témoin du drame. "En arrivant sur place, j'étais paniquée. Le pied droit de ma grand-mère saignait abondamment. Je me suis ruée chez des voisins pour trouver de l'aide afin qu'elle soit transportée à l'hôpital." De son côté, Jayraj, le fils de la sexagénaire, déclare qu'il était sur son lieu de travail lorsqu'il a appris la nouvelle. Il raconte que "ma mère s'était réveillée très tôt ce jour-là pour aller à son rendez-vous médical." D'après les renseignements lui ayant été parvenus, l'accident ne se serait pas produit si le conducteur avait pris la précaution d'attendre que sa mère soit descendue de l'autobus avant de poursuivre sa route. "C'est pour cette raison que j'insiste pour savoir dans quelles circonstances elle a eu le pied écrasé." L'état de santé de son père Rajen, dit-il, a commencé à se détériorer depuis le jour de l'accident. Il a été hospitalisé et opéré la semaine dernière. "J'ai dû aller le récupérer à l'hôpital vendredi matin, avec la permission de son médecin traitant, pour les funérailles."

Jayraj garde de très bons souvenirs de sa mère. "Elle était trés dévouée. Je me rappelle encore que chaque matin, elle se reveillait à 4h pour préparer le repas de mon père, pêcheur. Li ti touletan insisté pour ki mo papa amène repas chaud lor bato kan li ale la pêche." De son côté, le conducteur de l'autobus, Mamade Fezal Khodabaccus, 46 ans, avait comparu au tribunal de Mapou le jour de l'accident et libéré sous caution. Il avait été testé négatif à l'alcootest. Une charge provisoire d'homicide involontaire a désormais été logée contre lui.

Par ailleurs, un accident de la route est également survenu vers 11h, vendredi, à proximité d'une boutique à la rue Hugnin, Rose-Hill. Tarwantee Ramdhonee, 54 ans, une habitante de Paillote, Quatre-Bornes, a été trouvée gisant sur le sol, portant de multiples blessures sur le corps. Conduite d'urgence à l'hôpital Victoria, à Candos, elle a été admise car son état de santé est jugé critique. La police estime qu'elle a été percutée par un motocycliste qui a ensuite pris la fuite.