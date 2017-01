ACCIDENT CE MATIN : Une septuagénaire meurt renversée par une camionnette

Lutchmee Koohingyuen, une habitante de la rue Dr Reid, Beau-Bassin, âgée de 75 ans, a été fauchée par une camionnette alors qu'elle traversait la route ce matin vers 9h sur la route principale de Beau-Bassin, à hauteur de l'église St-Thomas. La septuagénaire est morte sur le coup.

Un alcootest effectué sur Doomeshwar Beekoo, le conducteur du véhicule, âgé de 20 ans et habitant Petite-Rivière, s'est révélé négatif. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria pour une autopsie, qui devrait être pratiquée dans la journée. Au moment où nous mettions sous presse, le conducteur était interrogé par la police de Beau-Bassin sur les circonstances de l'accident. Le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année passe à six.



OLIVIA-ACCIDENT FATAL : Un suspect arrêté pour l'incendie de la voiture impliquée

Philippe Bonamaullee, un habitant de Mariamen Temple Road, Olivia, âgé de 39 ans – et soupçonné d’avoir incendié la voiture impliquée dans l’accident survenu le 26 décembre à Olivia –, a été arrêté hier vers 5h du matin à son domicile. Selon nos informations, le suspect a nié toute implication dans cet accident, qui a fait un mort et trois blessés. Pour rappel, Ferdinand Clément est mort sur le coup tandis que les trois blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Flacq.

Cet accident avait provoqué la colère des habitants de la localité, qui ont mis le feu à la voiture impliquée. Des policiers, dont des éléments de la SSU, avaient été sollicités pour ramener le calme. Des pompiers de Mahébourg s’étaient rendus sur les lieux pour maîtriser l’incendie. Les enquêteurs avaient dressé une liste de huit suspects, activement recherchés.



SUITE À UNE DISPUTE FAMILIALE : Deux femmes et une ado arrêtées pour avoir agressé des policiers

Trois arrestations sont survenues hier après que des policiers aient été agressés au poste de police de Saint-Pierre mercredi après-midi. Il s’agit d’une adolescente de 16 ans, d’une jeune femme de 20 ans et d’une quadragénaire, toutes habitant Cité Ste-Catherine. Un dénommé Mike, un proche des trois femmes, est parvenu à prendre la fuite et est activement recherché. Une dispute de couple serait à l’origine de la bagarre.

C’est une dispute entre un maçon de 24 ans et sa petite amie qui serait à l’origine de ces incidents. Également domicilié à Cité Ste-Catherine, le maçon était allé consigner une déposition au poste de police de St-Pierre quand la quadragénaire a fait irruption. Elle aurait alors hurlé « Kot li ete ? Li fer mari avek mo tifi ! », et ce tout en lançant des injures. Dès que son regard a croisé celui du jeune homme, elle serait entrée dans une rage folle et lui aurait alors déclaré qu’un dénommé Mike lui réglerait son compte. Lorsqu’un policier est intervenu pour lui demander de se calmer, elle aurait alors déclaré n’avoir « peur de rien ».

Quinze minutes plus tard, ce fut au tour du dénommé Mike, un jeune de 22 ans, de se présenter au poste de police. Très remonté, il était aussi à la recherche du jeune homme ayant consigné une déposition plus tôt. Les policiers lui ont alors recommandé de se calmer, mais il se serait montré agressif et aurait utilisé un langage injurieux à l’égard de ceux qui essayaient de le raisonner. Au moment où l’un des policiers s’est approché du comptoir pour tenter de calmer le dénommé Mike, ce dernier lui aurait aussitôt asséné un coup, contraignant les autres officiers à intervenir. Le jeune homme serait alors sorti du poste de police tout en lançant des insultes à l’égard des forces de l’ordre.

Bien qu’informé que des sanctions allaient être prises pour le comportement agressif et injurieux qu’il avait eu à l’égard des services de police, le dénommé Mike aurait ramassé un morceau de béton et l’aurait lancé vers les policiers avant de prendre la fuite. Peu de temps après, ce fut au tour de l’adolescente de 18 ans et de sa sœur de 20 ans de se présenter au poste de Saint-Pierre. Les hurlements provenant de la cour ont alerté les policiers de leur présence. Pour cause : les jeunes femmes s’en seraient prises à la tante du maçon de 22 ans pendant qu’elle attendait qu’il ait terminé de consigner sa déposition. Lorsque les policiers sont intervenus, l’une des jeunes femmes aurait alors giflé l’un des officiers. Depuis ces incidents, le personnel de la Special Support Unit, de la Divisional Support Unit de Moka et de l’Emergency Response Service effectue des patrouilles dans les parages de Cité Ste-Catherine afin d’éviter que d’autres bagarres n'éclatent.



INSULTE ENVERS SON EX-LOCATAIRE : Un propriétaire d'appartement reconnu coupable

Il s'en était pris à son ex-locataire par le biais d'insultes car ce dernier n'était pas en règle avec les frais de location de l'appartement occupé. Un propriétaire d'appartement a été reconnu coupable d'insulte en cour de district de Moka, en violation de l'article 296 (a) du Code pénal. Son ancien locataire lui reproche ses insultes et menaces sur le palier de sa porte tard dans la nuit, le 1er janvier 2013, lui sommant de payer la somme due. Pour sa part, le propriétaire devait réfuter l'accusation portée contre lui, soutenant qu'il n'était pas en bons termes avec son ex-locataire et que ce dernier aurait consigné de fausses déclarations contre lui. Il avait plaidé non-coupable lors de son procès.

Toutefois, confronté à la version de son ex-locataire en cour, l'accusé a avoué son méfait, indiquant avoir abusé de l'alcool en ce jour du nouvel an et affirmant avoir insulté son ex-locataire car ce dernier n'avait pas payé la location. En raison des aveux de l'accusé, le magistrat Kevin Moorghen l'a reconnu coupable des faits reprochés.

CHEVAUX SANS SURVEILLANCE: Un palefrenier blanchi

Un employé chargé du soin des chevaux accusé d'avoir laissé des chevaux en plein air sans laisse sur une plage publique, a été acquitté en cour de Pamplemousses. Il répondait d'une accusation de « unlawfully allowed domestic animals to wit horses on a public beach without being kept in leash of not more than 2 metres » en violation des règlements de la Beach Authority. Selon l'article 12(1) de la Beach Authority, aucun animal domestique n'est autorisé sur une plage publique à moins qu'il soit en laisse et que celle-ci ne fasse pas plus de deux mètres.

Selon le constable qui avait interpellé le palefrenier, c'est lorsqu'il patrouillait le long de la plage de Mon-Choisy dans la matinée du 30 août 2013 qu'il avait vu quatre chevaux sans laisse et sans palefreniers pour les surveiller. Il avait toutefois vu un peu plus loin deux palefreniers qui tenaient en laisse quatre autres chevaux. Le constable avait ajouté que les quatre chevaux laissés sans surveillance étaient dans l'eau et gambadaient librement. Toutefois, la version de son collègue ne corroborait pas la sienne; alors que le constable avait soutenu qu'il patrouillait sur la plage lorsqu'il a vu ces chevaux, son collègue devait soutenir qu'ils se sont rendus à la plage après avoir obtenu une requête de l'équipe responsable des caméras de vidéosurveillance. Les officiers de police n'ont aussi pas été en mesure de confirmer combien de palefreniers se trouvaient sur la plage ce jour-là. En raison de ces nombreuses incohérences, la cour n'a eu d'autre choix que de rayer l'accusation portée contre le palefrenier, statuant que la poursuite n'a pu prouver une quelconque infraction de la Beach Authority Act.

Menaces de mort envers sa belle-fille : Le beau-père exonéré



L'accusé était poursuivi sous une charge d'insulte en cour de Curepipe mais lors de son procès, la cour a trouvé que la victime alléguée, sa belle-fille, n'était pas convaincante dans ses explications et que son témoignage en cour était ponctué de nombreuses hésitations. Le beau-père a été blanchi faute de preuves concrètes.

Selon les faits relatés par la belle-fille, cette dernière marchait le long d'Edoo Lane à Eau-Coulée lorsque son beau-père l'a approché et l'a insulté. Ce dernier lui aurait par la suite dit « sa mo pou touy li zordi la ». La jeune femme avait porté plainte à la police le jour même.

Lors du procès, en s'adressant à la cour, le beau-père a réfuté l'accusation portée contre lui. Il a indiqué qu'il avait souvent des disputes avec son fils, raison pour laquelle sa belle-fille avait consigné de fausses déclarations à la police. La cour devait conclure que la belle-fille n'était pas crédible dans sa version des faits, ajoutant que les mots proférés « ne démontrent pas une expression injurieuse ou encore un langage abusif » qui établirait un délit d'insulte. La cour a ainsi décidé de rayer l'accusation portée contre le beau-père.