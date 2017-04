ACCIDENT MORTEL EN 2016 : Thierry Henry sera poursuivi sous cinq chefs d’accusation

L’ex-PPS et député du PMSD Thierry Henry, impliqué dans un accident mortel survenu en 2016 à Bois-Marchand, fera face à cinq accusations en Cour intermédiaire. C’est ce qu’a déclaré un représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) hier.

Thierry Henry devra faire face à la justice suite à l’accident mortel lors duquel sa BMW avait fatalement heurté Stéphane André, un habitant de Congomah, âgé de 24 ans. Ce développement survient après la déclaration d’un représentant du bureau du DPP, en Cour intermédiaire hier. L’ex-PPS et député du Parti mauricien social démocrate (PMSD) répondra de cinq accusations en Cour intermédiaire, soit homicide involontaire par imprudence, refus de se soumettre à un alcotest, refus de soumettre un échantillon de sang pour des analyses, conduite en état d’ivresse et entrave à l’enquête policière.

Le 3 avril 2016, la BMW de Thierry Henry avait fatalement percuté Stéphane André, qui traversait l’autoroute de Bois-Marchand, à Terre-Rouge, pour se rendre à une fête. Dans un premier temps, l’épouse du député du PMSD, Vicky Henry, qui se trouvait dans la voiture, avait été appelée à prendre la charge de cet accident. L’ex-PPS Thierry Henry, qui avait été placé en détention policière au poste de Pointe-aux-Canonniers, s’était par la suite présenté au poste de police de Terre-Rouge, en compagnie de son homme de loi, Me Hervé Duval Jr, pour rectifier la version initiale des faits.

Il a affirmé qu’il était au volant de la voiture du gouvernement mise à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions de PPS, lorsque l’accident s’est produit, à minuit quinze dans la soirée du 2 et 3 avril. Thierry Henry, ainsi que d’autres personnes qui se trouvaient dans la voiture, se rendaient à L’Aventure du Sucre ce soir-là. Les enquêteurs de la police soupçonnaient que les agissements de Thierry Henry, qui avait tergiversé avant d’avouer être au volant de la voiture, avait comme but d’échapper à un test d’alcoolémie après l’accident. Son épouse avait été admise en clinique après ces événements.