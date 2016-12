ACCIDENT À OLIVIA : La voiture impliquée incendiée

Clément Ferdinand, 60 ans, habitant Cité EDC, à Olivia, est décédé hier après-midi dans un accident de la route vers 15h dans la localité lorsqu’une voiture qui roulait à vive allure l’a percuté pendant qu’il marchait. Trois autres piétons – Damiantee Poorun, 67 ans, Rizwana Nassurally, 33 ans, et Sefiamu Ferdinand – toutes trois habitant la localité, ont été blessées et transportées d’urgence à l’hôpital de Flacq.

L’état de santé de Damiantee Poorun est jugé « sérieux » et il se pourrait qu’elle ait à subir une amputation. « Elle a été projetée contre un mur lors de l’accident », a confié une source au Mauricien ce matin. Cet accident a provoqué la colère des habitants de la localité, qui ont mis le feu à la voiture impliquée. Des policiers, dont des éléments de la SSU, ont été sollicités pour ramener le calme. Des pompiers de Mahébourg s’étaient rendus sur les lieux pour maîtriser l’incendie.

Huit habitants d’Olivia, soupçonnés d’avoir mis le feu à ladite voiture, sont activement recherchés. À l’heure où nous mettions sous presse, aucune arrestation n’avait encore eu lieu. Quant au conducteur de la voiture, Ajaysing Nuthoo, 41 ans, employé à la Road Development Authority et habitant Bel-Air-Rivière-Sèche, il a pris la fuite, craignant pour sa sécurité. Il a été arrêté tard dans la soirée et a passé la nuit en cellule. Il a été soumis à un alcootest, qui s’est révélé négatif. Il devrait comparaître devant le tribunal de Flacq aujourd’hui sous une charge provisoire d’homicide involontaire. Selon nos sources, la police pourrait objecter à sa remise en liberté.

Quelques minutes après l’accident, le sergent Lutchmun, soutenu des officiers de la Field Intelligence Unit, a arrêté Caunhye Mohamad Muzafar Hussein, un officier de prison interdit de fonction. Cet habitant de Salazie, âgé de 26 ans, et qui travaille comme aide-chauffeur dans une compagnie privée, était au volant d’un camion et transportait des tapis et un pare-soleil provenant de la voiture carbonisée lorsqu’il a été arrêté. Après avoir été placé en détention, il devrait comparaître devant le tribunal de Flacq sous une charge provisoire de “Larceny”. L’enquête est menée par le chef inspecteur Thakoor et supervisée par le surintendant de police Deezjodhun Banarsee.