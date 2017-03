ACCIDENT À PLAINE-DES-PAPAYES : Un sexagénaire trouve la mort

Massilamee Ootendee, 62 ans, marchand de gâteaux habitant la rue Jaypal à Plaine-des-Papayes, a connu une triste fin aux alentours de 23h, vendredi. Il a été percuté par une voiture pendant qu’il traversait la route sur un passage clouté dans la région. Il est mort sur le coup. Le conducteur de la voiture, un habitant de Goodlands de 43 ans, cuisinier de profession, a été, après l’accident, soumis à un alcotest qui s’est révélé négatif. Il a été arrêté et placé en cellule policière. Il a comparu devant le Bail and Remand Court (BRC), hier. Une autopsie devait, hier également, être pratiquée pour connaître la cause du décès.

Jegen Ootendee, le neveu de la victime, était en compagnie de ses amis lorsque le drame s’est produit. “Quelques heures plus tôt, à peine arrivé chez lui, mon oncle a commencé à préparer des épices pour les gâteaux du lendemain (hier). Comme à son habitude, il est sorti pour aller rencontrer ses amis non loin d’une boutique de la localité. Il est rentré chez lui, puis est ressorti pour, cette fois, aller acheter des cigarettes. Soudain, j’ai entendu un grand bruit et je suis allé pour voir ce qui s’était passé. J’ai vu mon oncle gisant sur le sol dans une mare de sang. Il avait déjà rendu l’âme avant l’arrivée de SAMU.”

Ayant travaillé comme marchand de gâteaux pendant plus de trente ans, la victime, raconte son neveu, était quelqu’un de “populaire” et “akoze sa même, nu ti appel li Chen Marsan gato.” Les funérailles de Massilamee Ootendee ont eu lieu hier après-midi.