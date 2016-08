ACCIDENT DE TYROLIENNE AU CASELA : Deux ressortissantes étrangères et un encadrant se heurtent violemment à plusieurs mètres du sol

Opérées d’urgence, les deux femmes, une Sud-Africaine et une Française, ont été admises aux soins intensifs dans une clinique. Fracture de la clavicule et des vertèbres pour la première, perforation et contusions aux poumons et côtes fracturées pour la deuxième

La tyrolienne de 400 mètres est la plus longue de Maurice. Un employé du parc suspendu

Un grave accident survenu le 13 août dernier et qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques a donné des sueurs froides à la direction du Casela Nature and Leisure Park. Deux visiteuses de nationalité étrangère se sont violemment heurtées après une glisse en tyrolienne, sur un parcours de 400 mètres et sont restées suspendues à plusieurs mètres du sol. Cet accident s’est produit pendant qu’un encadrant, âgé de 19 ans, s’affairait à venir en aide à une des visiteuses en difficulté. Ce dernier a également été blessé. Les trois victimes, inconscientes, nous racontent des témoins de l’accident, sont restées suspendues sur la tyrolienne pendant un certain temps, jusqu’au moment où elles ont été ramenées au sol. Les deux femmes, une Française expatriée et une Sud-Africaine, ont été opérées d’urgence dans une clinique privée de Curepipe. La ressortissante sud-africaine a regagné son pays, il y a quelque temps, tandis que la Française se remet d’un pneumothorax. Deux semaines après cet accident, lequel aurait été causé par la maladresse d’un préposé du parc affecté à la tyrolienne, le Casela Nature and Leisure Park, nous dit son directeur, Paul Williams, revoit son protocole de sécurité. Mais il prévient: « Il n’y a aucune activité zéro risque. »

« Je ne me souviens de rien. Je ne saurais pas expliquer ce qui s’est passé. J’ai même oublié l’avant-accident ! », confie d’emblée la jeune Française, en convalescence à son domicile. Cette dernière qui se remet d’un pneumothorax a encore beaucoup de mal à respirer. Son poumon gauche a été perforé, tandis que le droit a subi des contusions. La jeune femme qui avait été admise à l’unité des soins intensifs après son opération a également eu des côtes fracturées. Ses poumons ont été reconstitués à 95%. Selon des témoins, la ressortissante sud-africaine a subi des fractures de la clavicule et des vertèbres. Cet accident, qui a provoqué un grand moment de panique au Casela, est survenu vers 14h. Les deux femmes étaient parmi les derniers visiteurs qui s’étaient inscrits à la tyrolienne : une des attractions phares du parc, étant la plus longue de Maurice.

Départ donné à la Sud-Africaine, tandis que la Française était toujours suspendue

La jeune Française nous raconte qu’elle s’était rendue au parc pour découvrir, sans grande conviction, cette activité. « J’y suis allée avec une amie qui m’avait proposé de l’accompagner », dit-elle. Et cette amie de poursuivre : « Je me suis lancée avant elle. J’ai atterri avec plus ou moins de facilité, non sans être tombée sur un encadrant à l’arrivée. » Quand le tour de la Française est arrivé, elle a pris un départ normal, mais le câble a stoppé net à plusieurs mètres avant l’arrivée. L’amie raconte qu’«elle n’a plus glissé et les encadrants ont essayé de faire contrepoids pour qu’elle puisse reprendre sa descente. Mais en vain. Elle a alors reculé, d’autant que la corde de la tyrolienne n’était pas tout à fait tendue. C’est là qu’un encadrant a mis son harnais pour récupérer mon amie. » Pendant que le jeune animateur s’affairait à aider la Française en difficulté, toujours suspendue sous le regard inquiet des touristes et visiteurs sur place, la Sud-Africaine, elle, se trouvait déjà au départ. Lancée par un des membres de l’équipe, elle a entamé sa descente sans savoir que la visiteuse française et l’encadrant étaient en difficulté. « La personne qui a lancé la Sud-Africaine pouvait certainement voir ce qui se passait plus loin, car elle était en hauteur ! », explique l’amie de la victime. Puis c’est le choc ! « Mon amie et l’encadrant n’ont pas eu le temps de voir la dame arriver. Cela s’est passé très rapidement. La Sud-Africaine l’a violemment heurtée et elle a reçu un coup à l’épaule. Les trois se sont entrechoqués ».

Protocole de gestion en cas d’accident déploré

Selon des témoins, l’équipe d’encadrants se serait, dans un premier temps, consultée, pour décider de la marche à suivre. Ils auraient ensuite demandé aux visiteurs d’évacuer les lieux. « Le temps qui passait m’a semblait une éternité. Au lieu de réagir promptement pour ramener les trois blessés à la réception, ils étaient plus inquiets à faire partir les touristes. Ils ont ensuite tenté de soulever les trois pour décrocher les mousquetons, mais ça n’a pas fonctionné. Ils ont finalement pris la décision de faire tomber un des pylônes pour faciliter leur intervention », explique l’amie de la Française. Visiblement irritée, elle déplore l’absence d’un chef d’équipe et d’un protocole de gestion au moment de l’accident. «Quand les trois personnes ont été ramenées à l’arrivée, leurs proches respectifs se sont occupés d’eux. Les encadrants voulaient qu’il bougent. Or, c’est le geste à ne pas faire en cas d’accident de ce genre Je ne comprends pas non plus pourquoi il n’ y avait pas de médecin dans le parc. Et je trouve cela inadmissible que les encadrants aient qualifié ce qui venait de se produire de “petit accident”! », poursuit le témoin.

A l’arrivée d’une ambulance, les trois blessés ont été transportés d’urgence à une clinique curepipienne. Après avoir passé la nuit en observation, l’encadrant a pu regagner son domicile le lendemain. Il a même repris son travail au parc.

De leurs côtés, les deux femmes, opérées, sont restées plusieurs jours en unité des soins intensifs. « Je n’ai pu parler à la Sud-Africaine. En revanche, une de ses proches qui était très en colère m’a approché pour me faire part de son intention de poursuivre le parc. Elle m’a demandé si je ferais de même. J’étais trop mal en point pour y réfléchir. Mon entourage me le conseille. Je verrai cela plus tard », confie la victime française. Cette dernière a prévenu ses proches, en France, de son accident. En arrêt maladie, elle confie ne pas être en état « de discuter avec les représentants du Casela ». La jeune femme précise : « Je n’ai pas trop envie de parler de tout cela avec eux. Je sais que ce sera une longue discussion et je n’en ai pas la force. »

Paul Williams, directeur de Casela : « Nous revoyons notre protocole de sécurité. Mais le risque zéro n’existe pas »

Dans une déclaration à Week-End, le directeur du Casela Nature and Leisure Park, Paul Williams, explique qu’une enquête interne est en cours pour déterminer les causes de l’accident du 13 août. En attendant les conclusions de l’enquête, l’encadrant qui aurait lancé la touriste sud-africaine au départ de la tyrolienne a été suspendu de ses activités professionnelles. « C’est pourtant une personne qui travaille chez nous depuis près de sept ans et qui a toujours donné satisfaction », a souligné Paul Williams.

Le directeur du parc concède que la jeune Française est restée suspendue avant l’arrivée de la tyrolienne « à cause de son poids léger ». Ce dernier a encore du mal à expliquer cet accident — «le premier de ce niveau,au parc», dit-il — affirme être «désolé» pour ce qui s’est passé. Néanmoins, il avance que la touriste sud-africaine «avait déjà des complications de santé». D’ailleurs, il précise que le parc s’est chargé des frais d’hospitalisation de toutes les victimes, ainsi que du billet de retour de la ressortissante sud-africaine. Si la tyrolienne de 400 mètres n’était plus accessible au public dans l’après-midi de l’accident, elle est depuis en opération.

Paul Williams qui assure que l’équipe affectée à la tyrolienne est formée pour intervenir en urgence concède que «Casela revoit actuellement son protocole de sécurité », mais prévient: « Le risque zéro n’existe pas ! ».