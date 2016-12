ACCIDENTS: Charge provisoire d’homicide involontaire pour un motocycliste

Le personnel du poste de police de Roche-Bois a procédé lundi à l’arrestation de Jilani Mohammad Sheik Uddin, âgé de 21 ans et habitant Vallée-Pitot, dans le sillage de l’accident de dimanche dernier ayant coûté la vie à Irfaan Babooa. Une charge provisoire d’homicide involontaire a été logée contre lui, indique la police. À noter par ailleurs que nos routes ont fait leur 140e victime hier.

Jilani Mohammad Sheik Uddin, 21 ans, a été appréhendé lundi par le personnel du poste de police de Roche-Bois. Une charge provisoire d’homicide involontaire a été logée hier contre cet habitant de Vallée-Pitot devant le tribunal de Port-Louis. Ce dernier, qui avait été blessé au cours de l’accident de la route ayant coûté la vie à Irfaan Babooa, était également à moto au moment du drame. Il restera en détention policière le temps que les enquêteurs fassent la lumière sur les circonstances exactes de cet accident fatal, survenu dimanche vers 00h45 sur la Nationale, à Roche-Bois, près de la passerelle. Selon les images des caméras de surveillance, l’accident impliquait trois deux roues et une voiture garée à proximité de l’arrêt d’autobus. Toutefois, l’un des motocyclistes impliqués et le conducteur de la voiture avaient quitté le lieu du drame dans les minutes suivantes, et ce sans porter secours aux blessés. Jilani Mohammad Sheik Uddin et Irfaan Babooa devaient par la suite être conduits à l’hôpital Jeetoo, où les médecins ont constaté le décès de ce dernier. Une autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer (CPMO), avait conclu qu’il avait succombé au choc de ses multiples blessures. Quant à Jilani Mohammad Sheik Uddin, il avait été soumis à un alcootest, qui s’était révélé négatif. Blessé lors de cet accident, il avait été admis. C’est lundi, soit après avoir obtenu sa décharge, qu’il a été appréhendé. Les enquêteurs ne devraient pas tarder à connaître l’identité du troisième motocycliste impliqué dans cet accident de la route.

D’autre part, nos routes ont fait une nouvelle victime. Il s’agit de Steeven Bonnefemme, 39 ans et habitant Canal Dayot, Cassis. Son accident remonte au dimanche 11 décembre vers 21h40. La victime qui marchait le long de la route principale de Grande-Rivière-Nord-Ouest lorsqu’il a été percuté par un van. Grièvement blessé, il avait été conduit à l’hôpital Jeetoo par le personnel du SAMU et avait été admis aux soins intensifs. Vu qu’il n’avait pas de pièce d’identité sur lui, ce n’est qu’au bout de quelques jours qu’il a été identifié. Après neuf jours à l’hôpital, il a rendu l’âme hier vers 18h30. Une autopsie a été pratiquée aujourd’hui afin de déterminer la cause du décès.