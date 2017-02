ACCIDENTS ET NOYADE : Week-end meurtrier avec cinq victimes

Cinq individus ont perdu la vie dans des circonstances tragiques durant le week-end. En effet, deux accidents fatals sont survenus samedi. Le premier, impliquant un policier de 22 ans, a eu lieu dans les parages de Quartier-Militaire alors que le second, dont la victime est une femme de 35 ans, a eu lieu à Congomah. Le même jour, à la Burns Unit de l’hôpital Victoria, à Candos, un quinquagénaire admis depuis septembre pour cause de graves brûlures a rendu l’âme. Le lendemain, à Palmar, une femme de 39 ans est morte noyée tandis que le même jour, vers 15 h, un trentenaire a perdu la vie des suites d’une électrocution.

Ce week-end s’est avéré meurtrier avec cinq morts tragiques en 48 heures. Samedi, deux accidents de la route ont fait passer le nombre de victimes depuis le début de l’année à 17. Vers 18 heures ce jour-là, une voiture a fait une sortie de route sur la Link Road de Quartier-Militaire avant de terminer sa course dans un caniveau. Au volant du véhicule se trouvait Mohammed Shafeez Auhammad, un policier affecté à la SMF, âgé de 22 ans et domicilié dans la localité. Il avait à ses côtés Sheik Mohammad Salman Jany, un habitant de la localité également âgé de 22 ans. Grièvement blessés, les deux jeunes ont été conduits à l’hôpital de Flacq pour des soins. Cependant, les médecins n’avaient pu que constater le décès de l’officier. Une autopsie pratiquée par le Dr Monvoisin, Police Medical Officer (PMO), a révélé qu’il avait succombé à une lésion crânienne.

Le même jour, vers 21 h 35, un autre accident fatal est survenu dans la région de Congomah. Suite à une requête, le personnel du poste de police de Montagne-Longue s’est rendu à la jonction de Belvédère et de la route principale de Congomah et y a trouvé une voiture qui s’était écrasée contre une pierre en bordure de route. À l’intérieur se trouvait Oomila Seeparsad, une femme de 35 ans domiciliée à Notre Dame. Elle a été conduite à l’hôpital du Nord où les médecins n’ont pu que constater son décès. Le conducteur, Atish Seeburn, 36 ans, qui a été soumis à un alcootest s’étant révélé positif, a été placé en détention. Une charge provisoire d’homicide involontaire a été logée contre lui. Selon le médecin légiste de la police, la victime a succombé à une lésion crânienne.

Par ailleurs, Rajendra Kumar Prayag, habitant Baie-du-Tombeau et âgé de 57 ans, était admis à la Burns Unit de l’hôpital Victoria, à Candos, depuis le 18 septembre. Ce jour-là, aux petites heures du matin, il avait été gravement brûlé dans l’incendie de sa maison. Son état de santé devait toutefois se détériorer et la victime a rendu l’âme au bout de 158 jours. Une autopsie pratiquée par le Dr Chamane, PMO, a révélé qu’il a succombé à une septicémie.

Deux morts dramatiques de plus ont été enregistrées dimanche. Vers 8 h 25, le personnel de la NCG de Trou-d’Eau-Douce s’est rendu à la plage publique de Palmar et y a trouvé Marie Santala Azore, une habitante de Rivière-Sèche de 39 ans, qui gisait inerte sur le sol. Le SAMU a alors été contacté, mais devait constater que la trentenaire avait déjà rendu l’âme lorsqu’il est arrivé sur le lieu du drame. Selon l’autopsie qu’a pratiquée le Dr Monvoisin, Marie Santala Azore a succombé à une asphyxie provoquée par la noyade. La victime était venue camper avec une amie après une dispute conjugale.

Pour sa part, Prakash Singh Uhdin, un habitant de Carreau-Accacia de 32 ans, a été déclaré mort à l’Escalier Medi-Clinic peu de temps après avoir été électrocuté par le câble électrique d’un climatiseur sur le toit de sa maison, alors qu’il faisait des travaux.

Par ailleurs, un grave accident de la route est aussi survenu ce week-end. Samedi vers 21 h 25, un van conduit par un garde-chiourme de 52 ans a percuté un piéton de 53 ans près d’un terrain de basket-ball sur la route Hugnin à Beau-Bassin. Blessé, ce dernier a été conduit à l’hôpital Victoria, à Candos, où il est admis. Son état de santé est jugé préoccupant. Un alcootest a été pratiqué sur le conducteur et s’est révélé négatif.

RODRIGUES : Un policier arrêté pour avoir tiré un coup de feu

Le constable Agathe, affecté au poste de police de Petit-Gabriel et qui aurait « accidentellement » tiré un coup de feu samedi dans la cuisse gauche de Jean Arnold Estepha, habitant près du poste de police, a été arrêté. Il comparaîtra devant le tribunal de Port-Mathurin sous une charge de « Possession of firearm with intention to endanger life ». Quant à la victime, elle est toujours admise à l’hôpital de Crève-Cœur. Son état de santé n’inspire aucune inquiétude. L’incident a eu lieu lorsque Jean Arnold a reçu la visite de son ami, le constable Agathe, qui manipulait son arme. Diverses unités de police s’étaient rendues sur les lieux, dont le SOCO, pour prélever des indices.

BRITANNIA : Un cadavre découvert dans une maison

Le cadavre en état de décomposition avancée d’un homme a été découvert dimanche dans une maison à Britannia. Selon nos recoupements d’informations, il s’agirait d’un retraité qui vivait seul. Ce sont ses voisins qui ont alerté la police. Le corps a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria pour une autopsie.

