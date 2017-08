ACCIDENTS DE LA ROUTE: Il rend l'âme après neuf jours aux soins intensifs

Louis Jasmin Boisseque, 57 ans, n'a pas survécu à ses blessures après neuf jours passés à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jeetoo. Le quinquagénaire, qui est décédé hier après-midi, est la 101e victime ayant perdu la vie sur nos routes depuis le début de l'année.

L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal, a attribué la mort de Louis Jasmin Boisseque, 57 ans, à une dislocation du cou. Cet habitant de Terre-Rouge se trouvait à l'arrière d'une motocyclette pilotée par un proche de 38 ans le 20 août, à Port-Louis, quand le véhicule a heurté une borne. Les deux blessés avaient été transportés à l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis. Le trentenaire est toujours placé sous observation. L'alcootest pratiqué sur lui s'est avéré positif. Il sera traduit au tribunal de Port-Louis bientôt, où une accusation provisoire d'homicide involontaire sera logée contre lui. Les policiers du poste de Pope Hennessy attendent toujours d'enregistrer sa version des faits.

Par ailleurs, la police de Barkly a interpellé un motocycliste âgé d'une trentaine d'années. Il est soupçonné d'être impliqué dans un cas de délit de fuite survenu vendredi soir et ayant coûté la vie à Anand Mudhoo, âgé de 57 ans. Ce jardinier avait été retrouvé inerte avec des blessures sur l'asphalte à la Chebel Branch Road, Richelieu. Transportée d'urgence par le Samu à l'hôpital Victoria, à Candos, la victime avait subi une intervention chirurgicale avant d'être placée à l'unité des soins intensifs. Le quinquagénaire a rendu l'âme le lendemain. L'autopsie avait attribué son décès à de multiples blessures.

En visionnant les caméras de surveillance de la région, les policiers ont observé qu'une motocyclette avait percuté la victime, qui tentait de traverser la route. Le motocycliste est tombé avant de reprendre sa route sans aider le piéton. C'est le chauffeur d'une fourgonnette qui avait alerté la police. Les éléments du Scene of Crime Office avaient prélevé des morceaux de vitres brisées sur le lieu de l'accident. Le motocycliste est attendu au tribunal de Rose-Hill aujourd'hui et devrait faire face à une inculpation provisoire.