ACCIDENTS DE LA ROUTE : Marie Nicole Merle, la 15e depuis le début de l’année

Marie Nicole Merle, 55 ans, a été heurtée de plein fouet par une voiture, vendredi après-midi, alors qu’elle attendait l’autobus à Beau-Vallon pour rentrer chez elle à Cité Beau-Vallon. Elle est morte sur le coup. Une autre femme qui attendait l’autobus, Indira Seeruttun, habitant Mahébourg, a été grièvement blessée. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital de Rose-Belle où elle est toujours admise.Son état de santé est jugé stable. L’autopsie pratiquée par le médecin-légiste Chamane a attribué la cause du décès à de multiples blessures. La victime, mère de quatre enfants, travaillait dans une petite entreprise. Marie Thérèse Merle, 83 ans, mère de la victime, a appris la nouvelle par son petit-fils qui se trouvait à quelques mètres du lieu de l’accident. “Je suis choquée, traumatisée depuis que j’ai appris dans quelles circonstances ma fille a trouvé la mort”, dit-elle.

Le chauffeur de la voiture, Mahmad Shameem Jaufaurally, 21 ans et habitant New-Grove, a été testé négatif après un alcootest. Il a été placé en détention. Une charge provisoire d’homicide involontaire a été retenue contre lui.

Dans la soirée, un autre accident s’est produit vers 23h 30 à Pont-Lardier, Bel-Air, Rivière-Sèche. Munawar Maudarbaccus, 24 ans, officier de police affecté au poste de police de Trou-d’Eau-Douce, qui était au volant de sa voiture, a heurté un mur clôturant la maison de la famille Soobee. Deux proches du policier, Maz Bheenick 19 ans, et son cousin Fayaz Bheenick, 28 ans, tous deux domicilés à Caroline Bel-Air comme le policier, ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Flacq. L’état de santé de deux derniers n’inspire aucune inquiétude, tandis que celui du policier est jugé sérieux.

Par ailleurs, Sobha Mudhoo, 65 ans, avait été découverte vers 20h, lundi soir, avec de multiples blessures au visage près d’une boutique de Goodlands où elle réside. Tombée dans le coma, elle a été admise aux soins intensifs de l’hôpital du Nord. Elle est décédée jeudi après-midi. Selon la police, Sobha Mudhoo a été percutée par une voiture de couleur blanche. Le conducteur, qui a pris la fuite après l’accident, est activement recherché. Sobha Mudhoo est la 13e victime de nos routes depuis le début de l’année, soit à peine une de moins que l’an dernier à pareille époque.

Deux autres blessés graves sont également à déplorer. Un dénommé Habib Soobany, un habitant de Phœnix de 45 ans, et Twacat Dilmohamed, 50 ans et domicilié à Rivière-des-Anguilles, roulaient mardi après-midi sur l’autoroute Terre-Rouge/Verdun lorsque leur véhicule a heurté la voiture de Ravesh Pullur, un habitant de Palma de 24 ans. Grièvement blessés, les deux premiers ont été transportés d’urgence à l’hôpital Victoria, Candos, où leur état de santé est jugé sérieux. Ravesh Pullur, lui, s’en est sorti indemne. Il a subi un alcotest qui s’est révélé négatif.

BEAU-BASSIN : Recherché pour avoir participé au kidnapping de son ex

La Criminal Investigation Division (CID) de Beau-Bassin recherche actuellement un jeune dans le cadre du kidnapping allégué d’une jeune femme de 21 ans. Son complice, un récidiviste de 29 ans, qui l’a aidé à prendre la fuite, a été par la suite arrêté. Lors de cette opération, ce dernier a lâché son chien de garde sur un officier de police afin de l’empêcher de rattraper son ami. Blessé, le policier a dû recevoir des soins. Les faits remontent à lundi.

Le personnel du poste de police de Beau-Bassin recherche activement un jeune dans le cadre d’une enquête pour séquestration rapportée lundi. Ce jour-là, vers 16h30, la plaignante — une habitante de Beau-Bassin de 21 ans — venait de grimper dans le 4x4 de son petit-ami, qui était garé en face de son domicile, lorsqu’une voiture noire appartenant à un dénommé Hans Heeroo, qui est également domicilié dans la localité, s’est arrêtée juste devant leur véhicule. Deux individus en sont alors descendus, le propriétaire de la voiture et l’ex petit-ami de la jeune femme, qui était au volant. Armé d’un couteau, Hans Heeroo a alors contraint la jeune femme de descendre du 4x4 et de grimper dans sa voiture, tout en lui lançant des injures.

Les deux individus l’ont alors conduit jusqu’au domicile de Hans Heeroo. Une fois sur place, l’ex petit-ami de la jeune femme lui a demandé de le suivre en lui disant qu’il lui présenterait sa chambre. Il devait alors la conduire jusqu’au troisième étage et l’y a séquestré dans l’une des pièces. Ses multiples tentatives de prendre la fuite se sont avérées vaines. Peu de temps après, la jeune femme a finalement été libérée par le frère de Hans Peeroo. Avant qu’elle ne quitte cette maison, ce dernier lui a demandé de ne pas rapporter le cas à la police. Toutefois, elle s’y est immédiatement rendue par la suite.

Une équipe de la brigade criminelle de la localité s’est rendue alors chez Hans Peeroo. Les policiers lui ont demandé où se trouvait l’ex-petit-ami de la plaignante. A cela Hans Peeroo a répondu que le jeune homme était sorti et rentrerait dans quelques minutes. Les enquêteurs de la (CID) ont poussé leur recherche jusqu’à la rue Arrighi pendant que le dénommé Hans Peeroo, accompagné de son frère — qui tenait un Rottweiler en laisse —, les suivait. Au même moment, ils ont aperçu une moto en provenance de la rue Dupont qui circulait en direction du domicile de Hans Peeroo. L’ex-petit ami de la jeune femme se trouvait à son bord. Aussitôt, Hans Peeroo lui a demandé de prendre la fuite et il s’est exécuté. Les officiers de police n’ont malheureusement pas pu le rattraper car le Rottweiler, soumis aux ordres de son maître, leur a obstrué la route et a mordu l’un des officiers de police. Blessé, ce dernier a dû recevoir des soins à l’hôpital.

C’est finalement durant l’après-midi, mardi, que Hans Heeroo, un récidiviste de 29 ans, a été appréhendé. L’opération aura nécessité la participation des limiers de la brigade criminelle de Beau-Bassin, de Barkly, de la Police Dog, de l’Emergency Response Service (ERS), du Western Divisional Support Unit (WDSU), entre autres, ainsi que des officiers de l’Animal Welfare Unit et du personnel de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW). Le suspect a ensuite été remis aux forces régulières à des fins d’interrogatoire. Son véhicule et l’arme avec laquelle il avait menacé la plaignante ont été saisis. Une parade d’identification a eu lieu le même jour et le suspect a été positivement identifié par la plaignante et sa soeur. Une charge provisoire de séquestration et d’assaulting police a été logée contre lui. Il a été placé en détention à Moka et a comparu en Cour mercredi. Son complice, à savoir le petit-ami de la plaignante, est toujours recherché.

RODRIGUES : Un officier de police tire accidentellement sur un civil

Un officier affecté au poste de police de Petit Gabriel a accidentellement tiré un coup de feu, hier après-midi, durant l’exercice de ses fonctions. Lors de cet incident, un civil – Arnold Stefan, 25 ans – a été atteint. Blessé, il a été conduit à l’hôpital de Crève Cœur où il est actuellement admis. Il faisait l’objet d’une intervention chirurgicale à l’heure où nous mettions sous presse. D’après nos renseignements, l’officier de police était allé rendre visite à l’un de ses amis, qui habite à proximité du poste de police, lorsqu’est survenu l’incident. En manipulant son arme à feu, il a accidentellement tiré sur le jeune homme. Une source policière indique que la balle s’est logée dans la cuisse gauche de la victime causant une fracture. Diverses unités de police, à savoir la Scene of Crime Office (SOCO), la Special Support Unit (SSU) et les forces régulières ont été mandées sur place. La nouvelle s’étant répandue comme une traînée de poudre dans l’île, une foule de badauds se trouvait également sur le lieu de l’incident. L’officier de police a, pour sa part, été appréhendé. Il devrait être interrogé par la Criminal Investigation Division (CID) afin d’expliquer dans quelles circonstances s’est produit l’incident.

AGRESSION SEXUELLE ET ESCROQUERIE : Une adolescente de 15 ans dénonce un jeune de 23 ans

La brigade criminelle de Moka a appréhendé un habitant de Petit-Verger, St-Pierre, âgé de 23 ans, mercredi, dans le cadre d’une enquête sur l’agression sexuelle d’une adolescente de 15 ans. Cette dernière a déclaré aux enquêteurs que le jeune homme lui a extorqué une somme de Rs 59 000 la menaçant pour cela de publier une photo truquée d’elle, nue, sur les réseaux sociaux si elle refusait de lui donner de l’argent.

Le suspect et la victime, une adolescente de 15 ans domiciliée à Lallmatie, ont fait connaissance sur Facebook en mars 2016. Après avoir conversé pendant quelque temps, tous deux se sont finalement rencontrés. Au cours du mois de juin, le jeune homme l’a prise en photo et, quelques jours plus tard, il lui a envoyé une photo truquée d’elle. Selon l’adolescente, il avait utilisé les photos qu’il avait prises d’elle et avait monté son visage sur le corps d’une femme nue. Craignant que le cliché n’atterrisse entre de mauvaises mains, elle lui avait demandé de l’effacer. Devant sa réaction, il l’aurait soumise au chantage. Il lui aurait dit qu’il effacerait la photo à condition qu’elle lui remette une certaine somme d’argent. La jeune fille, dont les parents gèrent un commerce à St-Pierre, dit avoir, à diverses reprises, puisé dans la caisse sans en parler à personne. Elle lui avait, en six occasions, donné de l’argent, au total une somme de Rs 59 000.

Elle raconte que le 21 novembre 2016 au soir, elle a reçu un appel du jeune homme. Ce dernier lui aurait demandé de venir le rencontrer et elle s’est exécutée. Après qu’elle a grimpé à bord de son véhicule, le suspect l’aurait conduite jusqu’à Circonstance où il aurait abusé d’elle sexuellement, puis l’aurait sodomisée. Elle n’a rien révélé de ce qui lui été arrivé à personne. Leur dernière rencontre remonte à vendredi dernier. Durant la matinée, la mineure aurait reçu un appel du suspect et ce dernier lui aurait demandé de lui fournir une somme de Rs 40 000 car il devait réparer sa voiture. Elle aurait, une fois de plus, fait main basse sur l’argent de la caisse et l’a remis à un ami du jeune homme.

Ce n’est qu’après lui avoir versé cette grosse somme d’argent que la victime est sortie de son mutisme et s’est confiée à sa mère. Toutes deux ont consigné une déposition au poste de police de St-Pierre le même jour, puis l’enquête a été confiée à la Criminal Investigation Division (CID) de Moka. Le même jour, les enquêteurs ont appréhendé le suspect. Trois charges provisoires, de viol, sodomie et d’escroquerie, ont été retenues contre lui devant le tribunal de Moka. Il est actuellement détenu au poste de police de St-Pierre et n’a pas encore donné sa version des faits. Cette enquête est menée par le chef inspecteur (CI) Kowlessur et le surintendant de police (SP) Pierre-Louis.

PHŒNIX : Un récidiviste avoue 19 vols commis en deux semaines

Des policiers affectés à l’Emergency Response Service (ERS) ont arrêté un récidiviste, hier, dans les parages de Highlands, à Phœnix. Soumis à un interrogatoire, il a avoué avoir commis 19 vols en l’espace de deux semaines.

L’arrestation d’Amit Kumar Ramsurrun est survenue aux alentours de 13h, hier. Pendant qu’ils effectuaient une patrouille de routine aux abords de l’autoroute M3 dans les parages de Highlands, Phœnix, le sergent Veeranah et le caporal Seeborun, affectés à l’Emergency Response Service (ERS), ont été interpellés par un individu. Ce dernier, âgé de 42 ans, leur a déclaré qu’il venait tout juste de surprendre un voleur dans sa maison, située à Morcellement Highlands, et que le malfaiteur avait pris la fuite en passant par les champs de cannes.

Les policiers se sont, dès lors, mis à sa recherche et après avoir parcouru environ un kilomètre dans les champs de cannes, ils devaient finalement rencontrer Amit Kumar Ramsurrun, un habitant de Sébastopol de 30 ans, qui est fiché comme récidiviste notoire à la police de Moka et compte plusieurs vols à son actif.

Entre-temps, le plaignant a consigné une déposition formelle au poste de police de Phœnix, où il a déclaré que le récidiviste avait emporté une somme de Rs 32,000 de son domicile. Amit Kumar Ramsurrun a été remis à la Criminal Investigation Division (CID) de Phœnix. Après avoir été positivement identifié par le plaignant, il a été soumis à un feu roulant de questions. Il a avoué qu’en l’espace de deux semaines, il a commis 19 vols. Il a été placé en détention et a comparu en Cour, mardi dernier.