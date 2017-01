ACCIDENTS DE LA ROUTE : Un mort et un blessé grave ce week-end

Deux graves accidents de la route sont survenus ce week-end. L’un d’entre eux s’est avéré fatal à Jokenson Bosquet, un Port-Louisien de 24 ans. Il était à moto avec son ami aux petites heures du matin, dimanche, lorsque leur véhicule a été percuté par une voiture. Il a rendu l’âme à 6 h 30 à l’hôpital Jeetoo tandis que son ami, qui pilotait la moto, y est admis. Le deuxième accident a eu lieu à Pereybère hier. Un piéton de 28 ans a été renversé par un taxi en face d’une boîte de nuit. Son état de santé est jugé sérieux.

Vers 00 h 45, dimanche, un grave accident de la route est survenu à Port-Louis. Un deux-roues circulait de Roche-Bois en direction du centre de Port-Louis lorsqu’il a été percuté par une voiture à la jonction de la rue Louis Pasteur et de la Nationale. Ayant subi de graves blessures, les deux jeunes ont été transportés d’urgence à l’hôpital Jeetoo, où ils ont été admis. Malgré les soins lui ayant été prodigués, Jokenson Bosquet n’a pas survécu et a rendu l’âme à 6 h 30. Le pilote, un habitant de Cassis, est pour sa part toujours admis. Il a été soumis à un alcootest qui s’est révélé négatif. La voiture impliquée, qui se rendait en direction de la Nationale au moment des faits, était conduite par un habitant du Hochet, Terre-Rouge, âgé de 46 ans. Ce dernier a également été testé négatif à l’alcootest. Une autopsie pratiquée hier par le Dr Jankee, Police Medical Officer (PMO), a conclu que la victime a succombé au choc de ses multiples blessures. Des caméras de surveillance sur les lieux du drame ont capturé la scène.

Les proches de Jokenson Bosquet sont bouleversés depuis qu’ils ont appris la nouvelle. Mylène Bosquet, sa cousine, raconte que Jokenson était sorti de chez lui, à Vénus, pour aller récupérer les vêtements de sa compagne – qui venait d’accoucher de leur deuxième enfant à l’hôpital Jeetoo – chez sa mère, à Baie-du-Tombeau. « Lorsque j’ai appris qu’ils avaient été percutés par un taxi à Port-Louis, j’étais anéantie. Nous pensions tous que Jokenson allait s’en sortir vu qu’il avait pu adresser quelques mots à son oncle, qui lui avait rendu visite à l’hôpital durant les heures suivant l’accident. Lorsque la mauvaise nouvelle est tombée, dimanche matin, nous avons immédiatement pensé à sa petite amie », raconte-t-elle. « Comment va-t-elle subvenir aux besoins de ses deux enfants ? Ils vivent déjà dans des conditions déplorables et n’ont pas l’électricité. Nous allons l’aider du mieux que nous pouvons, même si nous avons déjà nos soucis. » Les proches de la victime espèrent que la compagne du défunt obtiendra une aide financière auprès de la Sécurité sociale afin de les soulager dans leur quotidien. Les obsèques de la victime ont eu lieu à 11 heures ce matin.

Durant le week-end, un autre grave accident de la route est survenu dans les parages de Pereybère. Aux petites heures du matin, dimanche, un chauffeur de taxi de 23 ans domicilié à Grand-Baie était au volant de sa voiture et circulait sur la route principale lorsqu’il a percuté un piéton à proximité de la boîte de nuit OMG. Ce dernier, un habitant de l’Espérance Trébuchet, âgé de 28 ans, a été grièvement blessé. Il a immédiatement été conduit à l’hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, où il est actuellement admis. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. Un alcootest a été pratiqué sur le chauffeur de taxi et s’est avéré négatif.

Par ailleurs, l’état de santé d’un quinquagénaire est également jugé sérieux. Selon son fils, cet habitant de Triolet de 51 ans était sur son deux-roues lorsqu’il a été victime d’un accident de la route mardi dernier, vers 5 h 30 à la rue Ocam, Solitude. Le blessé, qui travaille comme officier de sécurité pour le compte de Brinks, avait alors passé un coup de fil au jeune homme pour l’informer. Lorsqu’il est arrivé sur les lieux, ce dernier a trouvé son père assis sur le bord de la route, portant de multiples blessures. Le quinquagénaire a alors été conduit à l’hôpital du Nord et a été admis aux soins intensifs. Pour l’heure, les enquêteurs tentent de déterminer les circonstances exactes de l’accident.