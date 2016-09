ACCIDENTS DE LA ROUTE : Un mort et deux blessés graves ces trois derniers jours

Rohinee Damri, une habitante de Melville, Grand-Gaube, âgée de 60 ans, a succombé à ses blessures vendredi dernier, 52 jours après un accident de la route. Deux personnes ont aussi été blessées lors d’accidents de la route ces trois derniers jours.

L’autopsie a attribué le décès de Rohinee Damri à une septicémie. Son accident remonte au mardi 12 juillet, aux alentours de 9 heures. La victime, qui est également connue sous le nom de Rambha, rentrait chez elle après son rendez-vous médical au dispensaire de la localité. En descendant de l’autobus, son vêtement est resté accroché à la portière, après quoi la sexagénaire est passée sous les roues arrières du véhicule. Conduite d’urgence à l’hôpital du Nord, la victime, qui avait subi de graves blessures au pied droit, avait été admise aux soins intensifs. Bien qu’elle eût subi une intervention chirurgicale, son état de santé ne s’est pas amélioré et elle devait finir par rendre l’âme. Son fils Jayraj, qui s’est confié au Mauricien samedi, raconte que « l’état de santé de mon père s’est détérioré depuis que ma mère a été hospitalisée et il avait également été admis. J’ai dû obtenir l’autorisation de son médecin pour qu’il puisse assister aux funérailles ». Il estime que l’accident ne se serait pas produit si le conducteur de l’autobus n’avait pas été négligent. Ce dernier, qui est un habitant de Goodlands de 46 ans, avait été soumis à un alcootest le jour du drame et celui-ci s’était révélé négatif. Il avait comparu en Cour le même jour et avait été libéré sous caution. Une charge provisoire d’homicide involontaire a été logée contre lui suite au décès de la sexagénaire.

Un ressortissant Malgache de 27 ans a été admis à l’hôpital Jeetoo hier après avoir été victime d’un accident de la route. Ouvrier pour le compte du groupe Esquel, il a été percuté par un camion circulant en direction de Port-Louis pendant qu’il traversait la route dans les parages de 5e Mile, à Beau-Bassin, aux alentours de 18 h 45. Grièvement blessé, il a été conduit à l’hôpital Jeetoo et y a été admis. Son état de santé est jugé préoccupant. Par ailleurs, le camion impliqué dans cet accident est également entré en collision avec une voiture après avoir percuté le jeune homme. Les conducteurs des deux véhicules impliqués ont été soumis à un alcootest, qui s’est révélé négatif.

Vers 11 h, vendredi, le personnel du poste de police de Stanley a trouvé une femme de 54 ans domiciliée à Paillote, Quatre-Bornes, gisant sur le sol et portant de graves blessures sur le corps. Selon les informations recueillies par la police, elle aurait été percutée par une moto pendant qu’elle marchait le long de la route Hugnin, à Rose-Hill, à quelques mètres d’un commerce. Conduite à l’hôpital Victoria, à Candos, elle a été admise. Son état de santé inspire de vives inquiétudes.