ACCIDENTS DE LA ROUTE : Un motocycliste et un cycliste perdent la vie

Un jeune de 21 ans a succombé à ses blessures suite à un accident de la route à Union Vale Road, Mare-d’Albert. La victime, Pravesh Jooty, était à moto et avait un mineur âgé de 14 ans pour passager lorsqu’elle a perdu le contrôle de son véhicule avant de faire un dérapage. Tous deux se sont retrouvés sur l’asphalte avec de graves blessures alors que la moto a été endommagée. Le Samu a été mandé sur les lieux et le personnel soignant devait noter le décès du motocycliste, alors que le passager en croupe a été évacué vers l’hôpital Jawarharlall Nehru de Rose-Belle, où son état de santé est jugé inquiétant. L’autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal de la police, assisté du Dr Prem Chamane, a attribué le décès à une rupture au niveau du cœur. La police de Plaine-Magnien a ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame. Aucune déposition n’a pu être enregistrée auprès du rescapé. Les enquêteurs du Scene of Crime Office (SOCO) examineront la moto accidentée dans le courant de la journée.

Par ailleurs, Rajendra Lutchmoodoo, 59 ans, a rendu l’âme samedi après 22 jours passés à l’unité des soins intensifs de l’hôpital de Rose-Belle. Le 24 mars, cet habitant de Surinam était à sa bicyclette, à Souillac, lorsqu’une voiture l’a percuté sans s’arrêter. La police de la localité n’a jusqu’ici pas encore identifié l’auteur de ce délit de fuite. Selon l’autopsie pratiquée par le Dr Prem Chamane, le décès est dû à une septicémie.