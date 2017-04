ACCIDENTS: Un mort et deux blessés en 24 heures

La route a fait un mort et deux blessés en 24 heures. Le corps ensanglanté de Jean Paul Jolicoeur, 35 ans, a été retrouvé aux petites heures ce mercredi matin sur la route principale à Melle Jeanne, Goodlands. Il gisait au milieu de la route tout près d'un passage clouté. La police a immédiatement alerté le SAMU, qui a transporté le blessé à l'hôpital du Nord pour des soins. Mais il devait rendre l'âme peu après. Son cadavre a été transporté à la morgue pour autopsie. Bien que les circonstances de ce drame n'aient pas encore été établies, la police soupçonne que le trentenaire a été victime d'un délit de fuite.

Par ailleurs, un autre accident s'est produit sur un passage clouté cette fois-ci à Beau-Bassin mardi soir où une retraitée de 71 ans a été renversée par une voiture. Grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital Jeetoo à Port-Louis; son état est jugé sérieux. Le test d'alcoolémie pratiqué sur le chauffeur, 69 ans, s'est révélé positif; il avait 83 milligrammes d'alcool dans le sang. Le sexagénaire a été placé en cellule de dégrisement et relâché par la suite. La police a réquisitionné sa voiture à des fins d'enquête.

Par ailleurs, un quinquagénaire a été percuté par un autobus sur un passage clouté mardi à la rue Vandermeersch, Rose-Hill. Une ambulance l'a transporté à l'hôpital Victoria et son état est jugé inquiétant. Le conducteur du bus, 59 ans, a été testé négatif à l'alcootest.