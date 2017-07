ACCIDENTS : Un mort et trois blessés graves durant le week-end

La route a été meurtrière de nouveau durant le week-end. Un jeune motocycliste de 20 ans a trouvé la mort à Vacoas, alors que trois personnes blessées dans différents accidents sont admises à l'unité des soins intensifs (ICU).

Alexandre Sauterelle, 20 ans, a perdu la vie samedi soir à Allée Brillant, Vacoas. Le jeune homme circulait sur sa motocyclette quand il a percuté un véhicule. La police a retrouvé son corps inerte dans la rue, avec des blessures à la tête.

Mandé sur les lieux, le personnel du SAMU n'a pu que constater la mort du motocycliste. L'autopsie a conclu que son décès est dû à une fracture du crâne. Les chauffeurs d'une fourgonnette et d'une voiture, impliqués dans cet accident, ont été testés négatifs à l'alcootest. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Un peu plus tôt à Baie-du-Tombeau, la police a retrouvé un plombier de 24 ans gisant sur le sol près de sa motocyclette, aux abords d'un lieu de culte. Le jeune homme était inconscient et portait des blessures à la tête. Il a été transporté à l'hôpital du Nord où, après une intervention chirurgicale, il a été admis en ICU. Son état est jugé sérieux. La police soupçonne que le motocycliste a été victime d'un délit de fuite.

Par ailleurs, une fourgonnette a heurté un cycliste de 42 ans à Curepipe, dimanche matin. Le chauffeur aurait tenté d'éviter la collision, mais sans succès. La victime est en observation à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria, à Candos, où son pronostic vital est engagé. L'alcootest du conducteur s'est avéré négatif. Idem en ce qui concerne les deux conducteurs impliqués dans un accident sur la route principale de Camp-de-Masque, hier après-midi. En tentant d'éviter un accident entre eux, ils ont fini par percuter un piéton de 20 ans. Grièvement blessé, le jeune homme lutte pour sa vie à l'hôpital de Flacq. La police n’a pu recueillir sa version des faits.