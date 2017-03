ACCIDENTS : Trois morts de plus sur nos routes

Le nombre de victimes d'accidents de la route s'est alourdi depuis ce week-end, où trois personnes sont décédées. Ainsi, Jean Ally Edouard, 37 ans et habitant Vuillemin, Quartier-Militaire, a été victime d'un accident impliquant la moto que conduisant son ami et une voiture venant en sens opposé, que le motocycliste a percuté. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Flacq, où son décès a été constaté.

Le conducteur de la moto, Andy Philippe, 37 ans également et habitant la même adresse, a été admis à l'hôpital. Le chauffeur de la voiture, Ravindrandhun Doorga, 42 ans et employé comme cuisinier à la Special Mobile Force, a été arrêté. Il a subi un alcotest, qui s'est révélé négatif, et a passé la nuit en cellule. Une charge provisoire d'homicide involontaire a été retenue contre lui. Il devrait comparaître devant le tribunal de Moka aujourd'hui.

Autre cas, celui d'un accident survenu jeudi dernier, vers 7h. Mohammad RIidwan Munstasir Abdool, âgé de 21 ans et habitant Morcellement Guibies, Pailles, se trouvait alors à moto lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course sous un camion à Roche-Bois. Il a rendu l'âme hier après avoir passé trois jours aux soins intensifs de l'hôpital Jeetoo. Selon l'autopsie, le jeune homme est décédé de suites de ses multiples blessures. Quant au chauffeur du camion, Vishal Seeruttun, âgé de 48 ans et habitant impasse CEB, à Goodlands, il a été testé négatif à l'alcotest.

Dernier cas, celui de Rashid Pengooa, 79 ans, domicilié à Cité EDC, Rivière-du-Rempart. Le septuagénaire a en effet été renversé par une motocyclette mercredi dernier alors qu'il se trouvait rue Maurel, à Rivière-du-Rempart. Il est décédé samedi. Abdool Salim Mudhoo, 50 ans et habitant la localité, a été longuement interrogé par la police de Rivière-du-Rempart pour connaître les circonstances de l'accident.