ACCUSÉ DE CORRUPTION: L’avocat-politicien Dick Ng Sui Wah blanchi

La Cour intermédiaire a, mercredi dernier, blanchi Dick Ng Sui Wah, l’ancien président du Trust Fund for Specialised Medical Care, l’organisme administrateur du Centre Cardiaque national, de l’accusation d’avoir utilisé sa position d’officier public pour obtenir une gratification.

Sous la section 7 (1) de la loi anticorruption de 2002, Dick Ng Sui Wah encourait jusqu’à dix années d’emprisonnement, mais Mme K. Bissoonauth et Azam Neerooa, les deux magistrats qui ont entendu le procès que lui intentait la Commission independante anticorruption (ICAC), ont conclu “qu’aucune des trois charges portées contre lui n’a pu être prouvée”.

Avocat et homme politique, Dick Ng Sui Wah était dans la tourmente judiciaire depuis 2010. La commission anticorruption lui reprochait, “pendant qu’il présidait le Trust Fund, d’avoir requis et obtenu, sous un accord conclu entre le Trust et Air Mauritius, des rabais sur des billets avion pour trois voyages (respectivement en France, en Afrique du Sud et en Inde), cela alors qu’il n’y avait pas droit et que ces déplacements ne relevaient pas de missions officielles pour le compte du Trust Fund”.

Le procès a longtemps traîné en cour mais, au fur et à mesure des délibérations, la défense est parvenue à convaincre la justice que l’accord entre Air Mauritius et le Trust Fund ne spécifiait nul part que tout officier travaillant pour le Trust (de son président jusqu’au planton) se devait obligatoirement d’être en mission officielle à l’étranger pour en bénéficier. À ce propos, un des témoins clés en faveur de Dick Ng Sui Wah aura été le Dr Kumar Gunness, directeur du Centre cardiaque, qui est venu démontrer que lui-même avait bénéficié de pareils rabais pour assister à des conférences médicales qui, cependant, étaient distinctes de missions officielles.

Pas de Mens Rea

La Cour intermédiaire a accepté comme valable la défense fournie par l’accusé et elle n’a pas non plus trouvé dans ses actes quelque mauvaise intention de sa part. Or, sous la Prevention of Corruption Act (le POCA), l’existence de la mauvaise intention (Mens Rea) est une des conditions essentielles que la poursuite doit nécessairement pouvoir établir afin de faire condamner quelqu’un.

Selon le jugement, Dick Ng Sui Wah a voyagé pas moins de 18 fois entre 2002 et 2005, soit le temps où il a présidé le Trust, mais il ne s’est prévalu de rabais sur les billets avion qu’en trois occasions seulement. Soit exactement les trois voyages qui, d’après l’ICAC, constituaient des fautes sous la loi. Documents à l’appui, l’accusé a justifié son voyage en France par une visite qu’il a effectuée à l’hôpital Georges Pompidou à Paris, en octobre 2002, au cours de laquelle il a rencontré plusieurs chirurgiens cardiaques dont le professeur A. Lafont. Il avait également discuté avec le Dr Vaislic. Dick Ng Sui Wah a affirmé que le but de ces rencontres était d’établir des contacts avec de distingués professeurs et chirurgiens afin d’obtenir leur coopération pour rehausser le niveau du Centre cardiaque mauricien.

Pour ce qui est de l’accusation de s’être rendu en Afrique du Sud, toujours sur la base de pièces justificatives, l’accusé a soutenu qu’il était à Durban pour rencontrer le Dr Kalangos, un éminent chirurgien en maladies cardiaques et en pédiatrie, et président de l’Association Cœur pour tous. Malheureusement, le docteur fut retenu par une intervention chirurgicale d’urgence et la rencontre ne put finalement avoir lieu. Ce que le Dr Kalangos confirma ensuite dans une lettre adressée au Trust Fund.

En Inde, a plaidé Dick Ng Sui Wah, le but de la visite était de développer la coopération indo-mauricienne dans le domaine de la cardiologie et de recruter un cardiologue de ce pays. L’accusé a fait ressortir que son intention était de visiter des hôpitaux indiens en compagnie du Dr Kulkani, mais cela n’a pu se faire parce que, à l’époque, une bombe avait explosé dans le pays. Toutefois, par la suite, le Dr Kulkani vint en deux occasions à Maurice. Une fois de plus, le Dr Kumar Gunness est venu soutenir Dick Ng Sui Wah à l’effet que ce sont ses contributions qui ont permis au Centre cardiaque de connaître les Dr Kulkani et Kalangos, et vice-versa.

C’est ainsi que les explications de Dick Ng Sui Wah ont fini par convaincre la Cour intermédiaire que “ces voyages en France, en Afrique du sud et en Inde ne sont certainement pas ceux qu’on peut décrire comme des déplacements privés et d’ordre personnels spécifiques exclus de l’accord dégagé entre Air Mauritius et le Trust Fund”. D’autant que, ont relevé les magistrats, “aucun des faits avancés par l’accusé n’a été contredit par la poursuite et que dans sa déposition en cour, l’accusé ne nous a pas donné un iota d’indication qu’on ne devrait pas le croire quant aux objectifs des voyages qui lui ont été reprochés”.

C’est un Dick Ng Sui Wah bien soulagé qui a quitté l’enceinte du tribunal mercredi dernier après le prononcé du verdict. Même si, affirme-t-il, ses problèmes judiciaires ne l’ont pas empêché de continuer à exercer sa profession d’avocat ainsi que ses activités politiques. Il avoue que l’expérience a été rude. “Ma mère a beaucoup pleuré. Beaucoup de mes clients sont poursuivis pour corruption, je peux comprendre maintenant ce qu’ils ressentent, surtout quand on sait que les accusations auxquelles on a à faire face sont injustes”, a-t-il déclaré.

Dick Ng Sui Wah était défendu par Mes Gavin Glover SC et Kevin Lukeeram.