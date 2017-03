ACCUSÉ D'AVOIR BRÛLÉ VIVE SA MÈRE : Le procès de l'ex-constable Noorah pris sur le fond le 27 juin

L'ex-constable Ziaoudeen Noorah, 33 ans, poursuivi devant les Assises pour l'assassinat de sa mère, sera jugé pour son crime devant les Assises. Le juge Benjamin Marie-Joseph a fixé le procès du 27 au 30 juin. Toutefois, Ziaoudeen Noorah n'a toujours pas retenu les services d'un homme de loi pour le défendre. Le juge lui a donné jusqu'au 30 mars pour se trouver un avocat.

Ziaoudeen Noorah, poursuivi devant les Assises pour avoir brûlé vive sa mère en incendiant sa maison, n'a pas manqué d'exaspérer le juge car étant toujours à la recherche d'un avocat alors qu'il avait amplement bénéficié du temps nécessaire pour le faire. Le juge devait toutefois fixer le procès au 27 juin. Il a donné à l'ex-constable jusqu'au 30 mars pour se trouver un avocat. Me Ritesh Ramputh, avocat commis d'office pour assurer sa défense, s'était retiré de l'affaire car son client était alors en contact avec un homme de loi pour assurer sa défense. Toutefois, jusqu'à l'heure, l'accusé n'en a pas encore trouvé. Ziaoudeen Noorah avait, à un moment donné, demandé à pouvoir se défendre seul avant de se raviser du fait de la gravité du délit.

Le drame a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 octobre 2011. L’accusé ne supportait plus que sa mère soit à la base de plusieurs conflits, dont sa séparation avec son épouse. L'ancien constable, affecté au moment des faits au poste de police de Vacoas et comptant 11 ans de service, aurait laissé mourir sa mère alors qu’elle dormait à poings fermés. Il avait avoué avoir mis le feu à sa chambre suite à une dispute concernant son couple. L’autopsie, pratiquée par le Chief Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, avait attribué le décès à une asphyxie causée par l’inhalation excessive de fumée. La police et les pompiers mandés au domicile de la mère, à Riverside, Phœnix, croyaient d'abord avoir affaire à un incendie accidentel avant de trouver qu'il y a eu “foul play” après avoir senti une odeur de pétrole dans la maison. L’enquête avait ainsi débouché sur l’arrestation de Ziaoudeen Noorah, qui avait avoué dans ses déclarations à la police qu'il ne supportait plus que sa mère se mêle de sa vie familiale.