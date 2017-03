ACCUSÉ D'AVOIR DISSIMULÉ UN VÉHICULE VOLÉ: Le présumé complice acquitté faute de preuves

La magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing, siégeant en Cour intermédiaire, a rayé deux charges portées contre un dénommé Allymun, à qui il était reproché d'avoir comploté avec une tierce personne en mars 2002 pour dissimuler un van faisant l'objet d'une enquête policière sur fond d'escroquerie. La magistrate a statué que la poursuite n'a pu établir qu'il y a eu complot en vue de commettre un délit.

Cette affaire est partie d'une plainte logée par le propriétaire du van, selon les documents de la National Transport Authority (NTA). Ce dernier avait porté plainte pour escroquerie et l'enquête policière avait permis de conclure que le van avait été revendu à plusieurs reprises à différentes personnes. Il était reproché à Allymun d'avoir pris possession du véhicule et de l'avoir caché dans un champ de cannes à Nouvelle-France. Le véhicule avait été retrouvé portant une fausse plaque d'immatriculation. Pour sa défense, l'accusé avait déclaré avoir reçu un coup de téléphone d'une personne l'informant que son van était en panne. L'accusé affirme n'avoir fait que remorquer le véhicule et l'avoir laissé dans la cour de sa maison jusqu'à ce que le propriétaire vienne le récupérer.

Dans l'énoncé de son jugement, la magistrate a relevé certaines zones d'ombre concernant le titre de propriété du véhicule, rappelant d'ailleurs que le propriétaire qui avait porté plainte n'est pas venu déposer en cour pour donner sa version des faits sur ce cas d'escroquerie alléguée. Si la magistrate rappelle qu'il a été prouvé que l'accusé avait été retrouvé en possession dudit véhicule, elle devait toutefois émettre des doutes quant aux accusations faisant part de ses mauvaises intentions. Elle a de fait pris en considération la version de l'accusé, et selon laquelle le propriétaire du van lui avait demandé de remorquer le véhicule car la batterie était à plat, et que différentes versions ont été présentées par la police concernant celui qui avait dissimulé le van dans les champs de cannes. L'accusé avait en outre souligné que lorsqu'il avait remorqué le van, la fausse plaque d'immatriculation s'y trouvait déjà. Jugeant la version de l'accusé crédible, la magistrate a ainsi rayé les accusations de possession d'article volé et de complot logées contre lui.