ACCUSÉ D'AVOIR « VENDU » SA FEMME : Une charge de sodomie retenue contre le suspect

Une charge provisoire de sodomie sera logée aujourd'hui devant le tribunal de Mahébourg contre Kamlesh Nankoo, accusé d’avoir abusé de son épouse à plusieurs reprises. Cette dernière a été examinée vendredi par un médecin légiste. Le suspect a été arrêté lundi dernier après que sa femme l’a accusé de l'avoir « vendue » pour Rs 800 à un dénommé Deepak Ramoondhur, un habitant de La Flora âgé d'une quarantaine d'années. Il aurait confié à son ami, Deepak, qu'il aurait besoin de cet argent pour payer ses dettes. Une accusation provisoire de “Human Trafficking” a été retenue contre le suspect après son arrestation, lundi dernier.

Kamlesh Nankoo aurait agressé son épouse à coup de fourchette. Blessée à la tête, celle-ci a été admise à l'hôpital de Rose-Belle. Elle a ensuite été placée dans un centre s'occupant de femmes en détresse. L’interrogatoire de Deepak Ramoondhur se poursuivra aujourd'hui après sa comparution devant le tribunal de Mahébourg, où une charge de viol sera logée contre lui. Dans sa déposition, il a expliqué aux enquêteurs que la victime s'était présentée à lui comme étant une habitante de Quatre-Bornes et que cette dernière « était consentante » pour avoir des relations sexuelles. Il a par la suite avoué aux enquêteurs qu'il avait remis la somme de Rs 800 au suspect, « comme promis ».





VALLÉE-PITOT : Une fillette de 3 ans ingurgite de la soude caustique

Une petite fille de 3 ans est admise à l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis, depuis dimanche pour avoir ingurgité de la soude caustique après avoir échappé à la vigilance de ses parents. Son état de santé est jugé préoccupant. La police de Vallée-Pitot a ouvert une enquête.



STANLEY : Un retraité décède après une chute

Un retraité de 62 ans est décédé dimanche à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria, où il était admis depuis le 8 septembre à la suite d'une chute. L'autopsie a attribué son décès à des blessures cérébrales. La victime avait été retrouvée devant la maison d'une habitante de Stanley où il effectuait des travaux.



MARE D'ALBERT : Un caissier attaqué dans une maison de jeu

Un caissier de 18 ans a été attaqué dans une maison de jeu de Mare D'Albert samedi soir par un individu qui a ensuite fait main basse sur Rs 5 000, somme qui se trouvait dans la caisse. La police de Plaine-Magnien a ouvert une enquête.



TRIOLET : Un malfrat arrache la chaîne d'une sexagénaire

Une sexagénaire se trouvait près d'un arrêt d'autobus de Triolet samedi lorsqu'un motocycliste a arraché sa chaîne en or, estimée à R 17 000. La victime a été légèrement blessée.



PRISON DE GRNO : Saisie d'un sachet de cannabis

Un gardien de la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest a trouvé un sachet de cannabis dans l'enceinte du pénitencier alors qu'il effectuait sa ronde samedi. Il a remis la drogue à la police, qui a ouvert une enquête.



CAP-MALHEUREUX : Un commerce dévalisé

Le propriétaire d'une boutique de Pavillon, Cap-Malheureux, a noté un vol par effraction dans son commerce samedi matin. Après un inventaire, il a noté la disparition de cigarettes et de cartes prépayées. Le préjudice s'élève à Rs 84 000. La police de Grand-Baie enquête.



RIVIÈRE-SÈCHE : Les bijoux d'une retraitée disparaissent

La maison d'une retraitée de 60 ans habitant Bel-Air-Rivière-Sèche a été cambriolée dimanche. La victime a noté la disparition de ses bijoux, estimés à Rs 60 000. La police de la région a démarré une enquête.



SAINTE-CROIX : Un marchand ambulant détroussé

Des individus ont attaqué un marchand ambulant de 32 ans dimanche soir à Sainte-Croix. Ils ont fait main basse sur son cellulaire, son portefeuille, son permis de conduire, ses cartes bancaires et sa carte d'identité.