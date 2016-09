ACCUSÉ DE PÉDOPHILIE : L’allemand Klaus Neu dément les allégations

L’ancien chargé de cours à l’Université de Technologie de Maurice, Klaus Neu, 54 ans, s’est adressé à la cour hier dans le procès qui lui est intenté pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de 12 ans en 2005. L’Allemand a réfuté les allégations portées contre lui, affirmant que « tout ce qu’elle a dit était faux ». La défense devra soumettre sa plaidoirie par écrit le 1er novembre.

Après que la victime présumée eut été appelée à donner sa version des faits à huis clos en Cour intermédiaire, l’accusé avait décidé de s’adresser à la cour hier dans ce procès qui lui est intenté pour acte de pédophilie. Il est accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec la victime qui avait 12 ans à l’époque. Klaus Neu a fait état de « certaines zones d’ombres » dans la manière dont l’enquête policière a été menée et soutient que la mineure a fait « des allégations mensongères » à son égard.

L’adolescente, qui habitait à cité Barkly chez sa mère, s’était présentée au poste de police de la localité de son plein gré en 2008 pour dénoncer le ressortissant allemand. Elle avait soutenu aux autorités par la suite qu’elle avait eu des relations sexuelles avec lui à trois reprises, soit une fois près d’une plage en 2005 et deux fois au domicile de l’accusé en 2008. L’accusé avait recouvré la liberté après s’être acquitté d’une caution de Rs 15 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 100 000 au tribunal de Rose-Hill après son arrestation dans cette affaire.

Klaus Neu est défendu par Me Raouf Gulbul. Ce dernier avait fait état d’« anomalies » dans les dépositions prises avec la victime mineure, qui démontreraient que ces dépositions auraient été « manipulées ». Toutefois, dans un Ruling, la magistrate Renuka Dabee avait rejeté cette requête et avait maintenu le procès.

La déposition d’une policière qui avait enregistré la déposition de la victime avait par la suite mis le feu aux poudres. Cette dernière, désormais Senior Investigator à l’Independent Corruption Against Corruption (ICAC), avait été confrontée à ces « anomalies » décelées dans les dépositions de la mineure. Auparavant, un expert en écriture du CCID, venu témoigner en cour, avait révélé que les signatures de l’enquêteur ainsi que du witnessing officer avaient été altérées et que la date et l’heure où les dépositions avaient été données ont été changées. La policière avait expliqué ses ratures du fait qu’elle avait eu à faire des corrections pendant qu’elle interrogeait la victime. La cour a fixé la date de la présentation des plaidoiries au 1er novembre.